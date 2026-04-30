کشف ۲۴۱ میلیارد تومان کالای احتکار و قاچاق در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری افزود: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مامورین این پلیس موفق به کشف اقلام کالای اساسی و قاچاق در محدوده تهران بزرگ شدند.

وی گفت: در ادامه گشت های نظارتی روزانه پلیس امنیت اقتصادی از واحدهای صنفی(فروشگاه های بزرگ و کوچک و...) درخصوص تخلفات اعم از کم فروشی، گران‌فروشی، احتکار، تخلفات مرتبط با کالا برگ و...، برخورد با تخلفات مذکور و کنترل پمپ بنزین ها و نانوایی ها و نحوه ارائه خدمات به مراجعین و انبار کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در خصوص کالاهای احتکاری به صورت روزانه مورد کنترل قرار می گیرد.

سردار افشاری افزود: کالاهای کشف شده شامل ۲۷۳۸۵۸ حلقه لاستیک ، ۱۱۰ تن حبوبات، ۱۲۴ تن مود اولیه پتروشیمی ، ۱۵ تن روغن ، ۵۵۳۶۷ جفت کفش ، ۶۴۳۷ قلم دارو بوده که در این خصوص ۹ فقره پرونده تشکیل و به همراه ۹ متهم به مرجع قضائی معرفی گردید.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۲۴۱ میلیارد تومان اعلام کرده اند، اضافه کرد: اغلب کالاهای قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندار لازم هستند و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره می اندازند.

سردار افشاری از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شماره های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.