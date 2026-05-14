به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی؛ معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، ظهر امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه، با حضور در یکصد و پنجمین جلسه ستاد مدیریت محله محور قرارگاه اجتماعی استان البرز، که در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، با اشاره به حماسه بی‌بدیل مردم ایران در عملیات وعده صادق و جنگ ۱۲ روزه اخیر، از پدیده «معکوس‌ سازی معادلات نظامی» به عنوان یک تحول تاریخی یاد کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: در حالی که در تمام جنگهای دنیا، الگوی رایج گریز مردم از مناطق جنگی و کاهش مشارکت‌های اجتماعی است، در ایران اسلامی دقیقاً عکس این روند رخ داد. مردم نه تنها هراس نداشتند، بلکه بزرگترین حضور شبانه و میدانی خیابانی در طول تاریخ بشریت را رقم زدند.

رئیس سازمان بهزیستی با استناد به آمار روز نخست جنگ در استانها گفت: در روز آغاز جنگ، میزان حضور و مشارکت مردمی ۱۹ درصد برآورد شد؛ آن هم در شرایطی که در ایام عادی، حتی حضور مسافر در شهری مانند مشهد با ترس و وحشت همراه می شود. اما مردم ایران با شعار «الله اکبر» و عزمی راسخ، معادلات نظامی و تسلیحاتی جهانی از جمله سناریوهای پنتاگون را بر هم زدند.

حسینی با اشاره به تحلیل یک اندیشمند آمریکایی تصریح کرد: این صاحبنظر غربی با قاطعیت اعلام کرد «قدرت چهارم جهان» خود را نشان داده است و ما باید در برابر آن سر تعظیم فرود آوریم.

وی افزود: در این جنگ معکوس، نه تنها گریزی از مسئولیت‌ها رخ نداد، بلکه مردم ایران بار دیگر درخت تنومند ارزشهای انقلابی را آبیاری کردند.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین به عملکرد این نهاد در چهل روز اخیر اشاره کرد و گفت: سازمان بهزیستی طی این مدت، یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان (۴۰۰ درصد بیشتر از مدت مشابه) برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هزینه کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط خاص استان البرز گفت: البرز یکی از متراکم‌ترین و مهاجر پذیرترین استانهای کشور است و سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار نفر به جمعیت آن افزوده می شود. این ترکیب موزاییکی، زمینه‌ساز آسیب های اجتماعی متعددی است و نیازمند توجه ویژه و ارتقای ساختاری در حکمرانی است.

حسینی در پایان با خواندن شعری از حکیم فردوسی، بار دیگر بر عظمت و شجاعت مردم ایران تأکید کرد و گفت: امروز جهان بر بداندیش تنگ آورده شده و ملت ایران با سربلندی، یکسر به جنگ آوری و عزت ایستاده است.