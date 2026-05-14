به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عباسی در نشست بررسی ظرفیتهای اقتصادی و تقویت زمینههای اشتغالزایی در شهرستان طارم، گفت: این ظرفیت ممتاز میتواند با برنامهریزی هدفمند، حمایتهای لازم و تسهیلگری دستگاههای متولی، به بستری مناسب برای گسترش تعاونیهای کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین ارتقای شاخصهای اشتغال پایدار در شهرستان تبدیل شود.
وی با اشاره به ضرورت تقویت ساختارهای تعاونی در شهرستان، تصریح کرد: یکی از نیازهای مهم طارم، توجه ویژه به مقوله تشکیل و توسعه اتحادیههای تعاونی توسط صنوف مختلف است تا این مجموعهها بتوانند با انسجام بیشتر، نقش مؤثرتری در اقتصاد منطقه ایفا کنند و مسیر تحقق اهداف توسعهای شهرستان را هموار سازند.
عباسی با بیان اینکه بخش تعاون میتواند نقش کلیدی در سازماندهی ظرفیتهای محلی و افزایش بهرهوری اقتصادی ایفا کند، ابراز امیدواری کرد: با حمایت ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، زمینه برای شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیتهای شهرستان در حوزههای تولید، فرآوری و اشتغال فراهم شود.
فرماندار طارم بر لزوم بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود برای رونق تولید، تقویت تعاونیها و ارتقای سطح اشتغال در شهرستان تأکید کرد و خواستار همافزایی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط برای تحقق این اهداف شد.
در ادامه این نشست، علی کریمی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان نیز با اشاره به آمار موجود در بخش تعاون شهرستان طارم اظهار کرد: در حال حاضر ۶۴۳ کارگاه فعال، ۱۴۸ تعاونی فعال و سه هزار نفر بیمهشده اجباری در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند که این آمار نشاندهنده پویایی، ظرفیت بالا و جایگاه مهم بخش تعاون در طارم است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان همچنین بر ضرورت حمایت از تعاونیهای کشاورزی و صنایع تبدیلی تأکید کرد و این حوزه را از مهمترین بخشهای اثرگذار در مسیر توسعه اقتصادی و اشتغالزایی شهرستان دانست.
