۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

اثربخشی واکسیناسیون در دام‌های سبک استان بوشهر ارزیابی می‌شود

بوشهر- رئیس اداره مدیریت بهداشت و بیماری های دامی استان بوشهر گفت: اثربخشی واکسیناسیون بروسلوز در دام‌های سبک استان بوشهر ارزیابی می‌شود.

حسن بازیار در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای برنامه ارزیابی واکسیناسیون بروسلوز در سطح استان بوشهر خبر داد و اظهار کرد: انتظار می‌رود دامداران با همکاری کامل در این طرح، گامی مؤثر در جهت ارتقای سلامت دام و جامعه بردارند.

وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح ارزیابی اثربخشی واکسیناسیون علیه بیماری بروسلوز خاطرنشان کرد: بروسلوز یک بیماری بسیار مهم و خطرناک قابل انتقال از دام به انسان است که توسط باکتری‌ بروسلا ایجاد می‌شود.

رئیس اداره مدیریت بهداشت و بیماری های دامی استان بوشهر اضافه کرد: این طرح در گله‌های گوسفند و بز اجرا می‌شود که شامل همه شهرستان‌های استان خواهد شد.

وی هدف از این طرح را پایش دقیق وضعیت بهداشتی گله‌ها و اطمینان از عملکرد صحیح واکسن‌های تزریق‌شده عنوان کرد و افزود: از حدود سه هزار و ۵۰۰ راس دام در نقاط مختلف استان از دام های واجدالشرایط خون‌گیری خواهد شد.

بازیار با اشاره به انجام نمونه‌برداری‌ها به صورت منسجم و در دو مرحله تاکید کرد: این مراحل شامل مرحله قبل از واکسیناسیون برای تعیین وضعیت پایه و سلامت گله و مرحله بعد از واکسیناسیون برای سنجش میزان پاسخ ایمنی دام به واکسن تزریقی است.

وی بیان کرد: تمامی نمونه‌های خون‌گیری شده جهت انجام آزمایش‌های تخصصی به آزمایشگاه مرجع دامپزشکی استان ارسال می‌شوند تا بصورت دقیق بررسی شوند.

