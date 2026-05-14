حسن بازیار در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای برنامه ارزیابی واکسیناسیون بروسلوز در سطح استان بوشهر خبر داد و اظهار کرد: انتظار میرود دامداران با همکاری کامل در این طرح، گامی مؤثر در جهت ارتقای سلامت دام و جامعه بردارند.
وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح ارزیابی اثربخشی واکسیناسیون علیه بیماری بروسلوز خاطرنشان کرد: بروسلوز یک بیماری بسیار مهم و خطرناک قابل انتقال از دام به انسان است که توسط باکتری بروسلا ایجاد میشود.
رئیس اداره مدیریت بهداشت و بیماری های دامی استان بوشهر اضافه کرد: این طرح در گلههای گوسفند و بز اجرا میشود که شامل همه شهرستانهای استان خواهد شد.
وی هدف از این طرح را پایش دقیق وضعیت بهداشتی گلهها و اطمینان از عملکرد صحیح واکسنهای تزریقشده عنوان کرد و افزود: از حدود سه هزار و ۵۰۰ راس دام در نقاط مختلف استان از دام های واجدالشرایط خونگیری خواهد شد.
بازیار با اشاره به انجام نمونهبرداریها به صورت منسجم و در دو مرحله تاکید کرد: این مراحل شامل مرحله قبل از واکسیناسیون برای تعیین وضعیت پایه و سلامت گله و مرحله بعد از واکسیناسیون برای سنجش میزان پاسخ ایمنی دام به واکسن تزریقی است.
وی بیان کرد: تمامی نمونههای خونگیری شده جهت انجام آزمایشهای تخصصی به آزمایشگاه مرجع دامپزشکی استان ارسال میشوند تا بصورت دقیق بررسی شوند.
