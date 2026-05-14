هاشمی: آرامش بازار و رضایتمندی مردم اولویت اصلی مدیریت استان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح پنجشنبه در بازدید از بازار بیرجند با اشاره به تشدید نظارتها بیان کرد: تیمهای مختلف بازرسی در سراسر استان فعال شدهاند و نظارتها به صورت صنفی و تخصصی دنبال میشود، بهگونهای که هر صنف به یک دستگاه اجرایی واگذار شده تا فرآیند نظارت با دقت و سرعت بیشتری انجام گیرد.
وی با بیان اینکه تأمین کالا، توزیع مناسب و نظارت مستمر سه مؤلفه اصلی مدیریت بازار است، گفت: خط مقدم رضایت مردم در شرایط کنونی بازار است.
هاشمی بیان کرد: همه دستگاهها باید پای کار باشند و در همین راستا به تمامی ادارات استان اعلام شده که موظفند ادارهکل جهاد کشاورزی و ادارهکل صنعت، معدن و تجارت را چه در تأمین نیروی انسانی و چه در فراهم کردن امکانات و وسایل نقلیه برای تشدید نظارتها یاری کنند.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در شرایط فعلی که کشور در وضعیت خاصی قرار دارد، آرامش بازار و رضایتمندی مردم از اولویتهای اصلی مدیریت استان به شمار میرود.
وی بیان کرد: بسیاری از کسبه با انصاف کالاهای خود را با همان قیمتهای قبل عرضه میکنند و حتی برخی فروشگاهها برای حمایت از مردم، تخفیفهای ۱۰ تا ۱۵ درصدی در نظر گرفتهاند.
هاشمی با بیان اینکه بخشی از مشکلات به عوامل خارج از استان بازمیگردد که نیازمند کنترل و نظارت بیشتر است، افزود: در مجموع روند بازار قابل مدیریت بوده و تلاش ما بر این است که شرایط هرچه سریعتر به وضعیت مطلوب و رضایتبخش برای مردم بازگردد.
