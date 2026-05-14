عراقچی با نخست وزیر هند دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با نارندرا مودی، نخست وزیر هند در حاشیه اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو بریکس دیدار و گفتگو کرد.

گفتنی است، صبح امروز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس آغاز شد.

جمهوری اسلامی ایران،‌ برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی و اندونزی ۱۰ عضو گروه بریکس را تشکیل می‌دهند. این گروه همچنین دسته جدیدی با عنوان شریک را برای کشورهای علاقه‌مند به همکاری ایجاد کرده است.

این نشست مقدمه‌ای بر هجدهمین اجلاس بریکس است که قرار است در ماه سپتامبر در دهلی نو برگزار شود.