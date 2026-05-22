به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بعد از ظهر جمعه به همراه مدیر امور اراضی این سازمان از یک واحد گلخانه تولید سبزیجات در شهرستان کرمانشاه بازدید کرد.
وی در جریان این بازدید با تأکید بر اهمیت گسترش گلخانهداری در استان اظهار کرد: گلخانهها از نظر اقتصادی دارای مزیتهای قابل توجهی هستند و میتوان آنها را مصداق واقعی بهرهوری در بخش کشاورزی دانست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: در این واحدها با مدیریت صحیح منابع آب، انرژی و نهادههای تولید، امکان دستیابی به تولید پایدار و مقرونبهصرفه فراهم میشود و در سطحی محدود، بیشترین میزان تولید حاصل خواهد شد.
کریمی با اشاره به ضرورت حرکت کشاورزی سنتی به سمت روشهای نوین تصریح کرد: توسعه کشتهای گلخانهای میتواند علاوه بر افزایش تولید، به کاهش مصرف آب و افزایش تابآوری بخش کشاورزی در برابر تغییرات اقلیمی کمک کند.
وی ادامه داد: حمایت از سرمایهگذاران و بهرهبرداران این بخش در دستور کار سازمان قرار دارد و تلاش میشود موانع توسعه گلخانهها در استان برطرف شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی با هدف بررسی ظرفیتها و شناسایی مشکلات انجام میشود تا مسیر توسعه پایدار کشاورزی در استان هموارتر شود.
