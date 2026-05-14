باقری: هدف آمریکا از حمله به ایران، ضربه به همگرایی آسیا بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری، معاون دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی در نشست دبیران شورای امنیت ملی کشورهای عضو شانگهای، گفت: شخصیتی که امروز می‌بایست در چنین جایگاهی از طرف ایران قرار می‌گرفت و به گفتگو می‌پرداخت، برادرم آقای «علی لاریجانی» بود که ترور شدند.

وی ادامه داد: در طول ۴۰ روز تجاوز بی‌وقفه، شاهد ارتکاب جنایات وحشیانه‌ای از جمله ترور مقامات نظامی و کشوری، حمله به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز، زیرساخت‌های صنعتی، آموزشی و بهداشتی بودیم.

معاون دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی بیان کرد: دقیقا هدف آن جنگ ضربه به همین هم‌گرایی آسیایی بود. جنگ با ایران آغاز حمله به جنوب جهانی است. این جنگ برای توسعه‌طلبی و اصالتا امپریالیستی است تا با ایجاد حوزه نفوذ و تسلط مطلق بر منابع انرژی خلیج فارس مانع از رشد آسیا و ظهور قدرت‌های میانی شود.

باقری اظهار کرد: لذا این جنگ اگرچه با ایران شروع شد، اما محدود به ایران نیست و در صورت انفعال و بی‌عملی در برابر آن، تسری و گسترش می‌یابد. هرگونه پاسخ ضعیف، دعوت به جنگ بیشتر است.