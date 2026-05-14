رحمان نیا: سامانه بارشی وارد استان زنجان می شود

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: پیش بینی می شود سرعت باد در برخی نقاط به آستانه نسبتاً شدید برسد که این امر احتمال خیزش گردوخاک محلی و نفوذ غبار به مناطق شهری و روستایی را افزایش داده و کیفیت هوا را به طور موقت کاهش خواهد داد.

رحمان نیا تأکید کرد: این شرایط کمابیش تا ظهر فردا (جمعه) ادامه خواهد داشت؛ بنابراین به کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی توصیه می شود در ساعات بعدازظهر امروز و فردا از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در ادامه به تغییر الگوی جوی از فردا اشاره کرد و گفت: از ساعات بعدازظهر فردا، بتدریج بر میزان ابرها افزوده شده و شاهد نفوذ یک سامانه بارشی به جو استان خواهیم بود. این سامانه به شکل متناوب تا اواسط هفته آینده در استان فعال باقی می ماند.

رحمان نیا با بیان اینکه میزان بارشها در محدوده ضعیف تا متوسط پیش بینی می شود، افزود: این بارش ها در مناطق جلگه ای عمدتاً به صورت باران و در ارتفاعات به صورت مختلط با برف خواهد بود. شدت بارش ها به حدی نیست که موجب سیلابی شدن مسیلها شود، اما احتمال آبگرفتگی های نقطه ای در برخی ساعات وجود دارد.

وی افزود: الگوی روزانه دمای هوا تا پایان هفته جاری تغییر قابل ملاحظه ای نخواهد داشت، اما از روز شنبه شاهد کاهش دما به ویژه در دمای بیشینه (روزانه) در استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: با توجه به وزش باد نسبتاً شدید در ساعات بعدازظهر امروز و فردا، نسبت به استحکام سازههای سبک، گلخانه ها و محافظت از محصولات اقدام کنند. همچنین از روز شنبه با کاهش دمای روزانه، تمهیدات لازم برای مدیریت دمایی مزارع و باغ ها اندیشیده شود.

رحماننیا خاطرنشان کرد: هواشناسی استان هرگونه شایعه درباره بارش های سیل آسا را تکذیب می کند و تأکید دارد که اولویت هشدارها در حال حاضر بر کیفیت هوا و سپس کاهش دمای روزانه متمرکز است.