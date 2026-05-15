ورود سامانه بارشی به گلستان از فردا شنبه

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی، طی امروز جوی نسبتاً پایدار در سطح استان گلستان حاکم است.
وی افزود: البته با توجه به شرایط فصلی و محلی، در برخی مناطق بهویژه نواحی کوهستانی، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: بهتدریج از بعدازظهر فردا شنبه با نفوذ سامانه بارشی به استان، شرایط جوی تغییر کرده و شاهد افزایش ابر، بارش باران بهصورت رگبار و رعدوبرق خواهیم بود.
جعفری اظهار کرد: در برخی مناطق مستعد، احتمال وقوع تگرگ نیز وجود دارد و وزش باد گاهی نسبتاً شدید و همچنین نفوذ گردوغبار از دیگر پیامدهای این سامانه خواهد بود.
وی با اشاره به زمان اوج فعالیت این سامانه گفت: بیشترین شدت فعالیت سامانه بارشی برای روز یکشنبه پیشبینی شده است.
کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: فعالیت این سامانه بهصورت متناوب تا اواسط هفته ادامه خواهد داشت و توصیه میشود تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی در نظر گرفته شود.
نظر شما