موالی زاده: از دل تهدید جنگ کشور را بهتر از قبل خواهیم ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: خوزستان شرایط مطلوبی دارد و هر شب شاهد حضور حماسی و پرشور مردم در تجمعهای متعدد جهت دفاع از آرمانهای امام راحل و رهبر شهید هستیم.
وی با اشاره به وحدت و انسجام میان اقوام مختلف استان افزود: خوزستان از جمله استانهایی است که اقوام گوناگون در کنار هم با همزیستی بسیار خوب و مطلوبی زندگی میکنند و این اقوام به صورت موزاییکی کنار هم چیده نشدهاند، بلکه یک درهمتنیدگی میان آنها وجود دارد.
استاندار خوزستان با بیان اینکه مردم استان محکم و استوار پشت سر مقام معظم رهبری ایستادهاند و از نیروهای مسلح به جد حمایت میکنند، تصریح کرد: دشمن صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در مقابل ایران اسلامی یک جبهه گشودهاند و ملت بزرگ ایران در مقابل دشمن دو جبهه دارد؛ جبهه نظامی که به فضل خداوند متعال فرزندان برومند نیروهای مسلح با اقتدار مواضع دشمن را یکی پس از دیگری در هم میکوبند و جبهه مردمی که اهمیت آن اگر بیش از جبهه نظامی نباشد، کمتر از آن نیست.
موالیزاده در خصوص تأمین نیازهای مردم بیان کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، ۱۱ قرارگاه تشکیل دادیم که در موضوعات مختلف فعالیت میکنند و این قرارگاهها مجدداً فعال شده و ۲۴ ساعته با جدیت و شبانهروزی کار دنبال میشود.
وی با تأکید بر شرایط مطلوب مرزهای خاکی و آبی استان اضافه کرد: خوزستان همچون همیشه یک سنگر محکم و یک دژ تسخیرناپذیر در مقابل دشمن برای دفاع از میهن است.
استاندار خوزستان گفت: رهبر معظم انقلاب موضوع اقتصاد مقاومتی را با نگاه به دو محور امنیت ملی و وحدت ملی مطرح کردند که این دو از هم جداییناپذیرند. اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد درونزا است که با تکیه بر استعدادها و ظرفیتهای داخلی بنا شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان در بخش کشاورزی تصریح کرد: در تولید گندم در کشور رده اول هستیم و حدود یک و نیم میلیون تن تولید گندم داریم. همچنین حدود ۱۴۰ نوع کالای کشاورزی از گندم تا خرما، مرکبات و زعفران در خوزستان تولید میشود.
موالیزاده افزود: بنادر فعال استان، مشاغل خرد و خانگی، گردشگری، بومگردی و صنایع کوچک شهرکهای صنعتی از دیگر ظرفیتهای استان هستند.
وی در پایان بیان کرد: با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و توجه بیشتر به بخش خصوصی، رونق اقتصادی شکل میگیرد و ما از تهدید این جنگ به حول و قوه الهی فرصتی برای ساختن کشور خواهیم ساخت و کشور را بهتر از قبل به کوری چشم دشمنان خواهیم ساخت.
