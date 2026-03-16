موالی زاده: فرهنگ شهادت سرمایه‌ جاودانه ملت ایران در مسیر پیروزی‌ است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز دوشنبه در مراسم گرامیداشت شهید غلامرضا رضائیان اظهار کرد: ما بحمدالله از فرهنگی غنی و الهی برخورداریم و خداوند را شاکریم که در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که توانسته‌ایم انسان‌های بزرگ را درک کنیم؛ از امام راحل عظیم‌الشأن گرفته تا مقام معظم رهبری و خیل عظیم شهیدان و مجاهدان که تاریخ ایران اسلامی را با فداکاری و ایمان خود درخشان ساخته‌اند.

وی با تجلیل از جایگاه نیروی انتظامی افزود: نیروی انتظامی در طول دهه‌ها با رشادت و پایبندی به عهد الهی، همواره در مصاف با قاچاقچیان مواد مخدر در مرزهای شرقی کشور و در مسیر حفظ نظم و امنیت عمومی سربلند بوده است و امروز به نعمتی مطمئن برای مردم تبدیل شده است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: باید به این عزیزان پرتلاش که همواره در صحنه‌اند و جان خود را برای امنیت کشور تقدیم می‌کنند آفرین گفت و درود فرستاد، و گردهمایی امروز برای بزرگداشت یکی از چهره‌های گران‌قدر همین نیروهای افتخارآفرین است که با شهادت خود چراغ ایمان و شجاعت را برافروخت.

موالی‌زاده اضافه کرد: برای جبهه‌ مقابل ما که از مشرکان و کفار و منافقان تشکیل شده، مرگ پایان کار است، اما برای ما مرگ شرافتمندانه آغاز جاودانگی است؛ در فرهنگ اسلامی، شهادت پایان نیست، بلکه دروازه زندگی جاوید است و این حقیقتی است که قرآن کریم آن را به‌ روشنی تأکید کرده است.

وی ادامه داد: افتخار شهادت نصیب هر کسی نمی‌شود، بلکه عمری مجاهدت و خلوص می‌خواهد تا خداوند کسوت شهادت را بر کسی بپوشاند؛ مجاهدان فی‌سبیل‌الله برگزیدگان الهی‌اند که از میان آنان گلچین می‌شود و به رفیع‌ترین درجات نائل می‌آیند، همانان که زندگی‌شان سراسر بندگی و اخلاص است.

موالی‌زاده با گرامیداشت یاد شهید غلامرضا رضائیان گفت: خوشا به حال کسانی که عاقبت‌شان به شهادت ختم می‌شود و با فضل خداوند، جزو بندگان برگزیده قرار می‌گیرند. امروز ملت ما با هدایت فرماندهی معظم کل قوا و با ایمان راسخ به پیروزی، در دو جبهه بزرگ در حال نبرد است؛ یکی جبهه نظامی که فرزندان برومند ایران دشمنان را در هم می‌کوبند و دیگری جبهه حماسی مردم که با حضور مؤمنانه خود، اقتدار ملی را به نمایش گذاشته‌اند.

وی تأکید کرد: به حول و قوه الهی، نصرت خداوند در این میدان محقق خواهد شد و پیروزی موعود به زودی در آغوش ملت خواهد بود؛ ملت ایران همان‌گونه که در تاریخ ایثار و مقاومت امتحان خود را داده، بار دیگر جهان را به حیرت واخواهد داشت.

استاندار خوزستان افزود: اتحاد، ایمان و ولایت‌پذیری رمز پایداری ملت ماست و بی‌شک خون شهدا، رهبری جدید حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را در مسیر حکمت و هدایت یاری خواهد کرد و ملت عزیز ایران در سایه این ولایت پیروز نهایی این میدان خواهد بود.