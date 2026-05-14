۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

زخمی شدن ۱۷ نظامی صهیونیست در حملات پهپادی حزب الله طی دو هفته گذشته

رسانه‌های رژیم صهیونیستی با اذعان به اینکه نظامیان اشغالگر در جنوب لبنان هر لحظه از حملات پهپادی حزب الله هراس دارند، اعلام کرد که طی دو هفته گذشته ۱۷ نظامی در این حملات زخمی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد شمار اسرائیلی‌هایی که طی دو هفته گذشته در حملات پهپادی حزب‌الله زخمی شده‌اند، به ۱۷ نفر افزایش یافته است.

در ادامه گزارش این روزنامه به نقل از یک منبع نظامی اذعان شده است که نظامیان اسرائیلی در لبنان با جلیقه و کلاه ایمنی تردد می‌کنند و نمی‌دانند پهپادها چه زمانی آنها را هدف قرار خواهند داد.

یدیعوت آحارونوت افزود: ارتش اسرائیل تاکنون راهی برای جلوگیری از حملات پهپادی پیدا نکرده و این پهپادها بزرگترین تهدید علیه نظامیان اسرائیلی در لبنان محسوب می شوند.

این روزنامه صهیونیستی همچنین به نقل از یک مسئول بیمارستان رامبام گزارش داد، بیشتر جراحات نظامیان اسرائیلی در حملات پهپادی حزب‌الله به صورت، گردن و دست‌ها وارد شده است.

در بخش دیگری از گزارش یدیعوت آحارونوت به نقل از یک منبع امنیتی به این واقعیت اعتراف شده است که هیچ راه ‌حل کاملا موفقی برای مقابله با پهپادها وجود ندارد، اما ارتش اسرائیل برای حفاظت از نظامیان، تجهیزات و سامانه ‌هایی در اختیار آنها قرار می‌دهد.

