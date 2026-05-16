به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگراه شهید آیت الله رئیسی؛ بعد از خروجی امام علی شمال، یک ورودی، ما را به شهرک شهید بروجردی می رساند. سالهای دورتر شاید مثلا بیست سال پیش، این محله با نام حمیدیه و سعیدیه شناخته میشد اما چند سالی می شود که این محله به نام مسیح کردستان، شهید محمد بروجردی متبرک شده است.

حال و هوای کوچه پس کوچه ها و خیابان های شهرک بروجردی در این روزها، شبیه حال و هوای کشور در روزهایی است که محمدبروجردی، محمدابراهیم همت، مهدی باکری و یا خیلی از نام های آشنای آن زمان برای حفظ و آبادانی اش جانفشانی می کردند.

محمدحسن ذوالقدری شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۵ با بیان اینکه خانه های محله بروجردی در ۱۳ اسفند سال گذشته، مورد حمله دشمن قرار گرفتند، گفت:بر اثر این حمله، ۸۴۱ واحد مسکونی آسیب دید. از این تعداد، ۲۴ واحد به صورت کامل تخریب شد که باید مجدد ساخته شوند.

وی با اشاره به آسیب سازه ای به ۴۸ واحد، اظهار داشت: آسیب های سازه ای این خانه ها می بایست با مقاوم سازی و دیوارچینی رفع گردد. همچنین ۳۰۳ واحد در شهرک از ناحیه دیوار و سقف دچار آسیب شدند که در همان هفته های اول جنگ، کار ترمیم و مرمت این واحدها انجام شد.

شهردار ناحیه ۳ در ادامه گفت: بر اثر حمله دشمن، چارچوب های در و پنجره های ۴۶۶ واحد مسکونی تخریب شد؛ از همان روزهای نخست، گروه های جهادی و مردمی هم به کمک شهرداری آمدند و موفق شدیم در کمترین زمان، با راه اندازی کارگاه شیشه بری و نجاری، شیشه و درهای شکسته منازل را با شیشه های دوجداره و همچنین درهای مستحکم، تعویض و تعمیر کنیم.

وی با اشاره به اهمیت بازگشایی معابر و اصلاح شبکه انشعابات داخل ساختمان ها، توضیح داد: با همکاری تنگاتنگ ادارات آب، برق و گاز، انشعابات تا در منازل آمد و لوله کشی داخلی انجام شد.یکی دیگر از اقدامات مهم، تعمیر کامل آسانسورهای ۱۱ بلوک آسیب دیده بود. پس از این اقدامات اضطراری، بازگشایی معابر و اصلاح فضای سبز هم در دستور کار قرار گرفت.

ذوالقدری در خصوص خدمات شهرداری به شهروندان آسیب دیده از جنگ اظهار داشت: در محله بروجردی تلاش نیروهای امدادی و شهری برای تفحص پیکر شهدا و همچنین کمک رسانی به آسیب دیدگان، نماهایی از ارزش های انسانی و حس نوع دوستی و وطن دوستی را در حافظه تاریخ ماندگار کرد. در این محله پیکر ۱۴ شهید با مشقت فراوان پیدا و به خانواده هایشان تحویل داده شد. شهروندان جنگ زده هم از همان دقایق ابتدایی برای اسکان به هتل ها معرفی شدند.

وی در ادامه در خصوص وضعیت فعلی خانه های بروجردی، بیان کرد: خوشبختانه با اهتمام مثال زدنی آقای محمدعلی الفت پور، شهرداری منطقه ۱۵ نخستین منطقه ای بود که بازسازی منازل آسیب دیده در تهران را آغاز کرد؛ در حال حاضر نیروهای تخصصی در دو شیفت مشغول ساخت و بازسازی خانه های محله بروجردی و دیگر محلات منطقه هستند؛ لازم به ذکر است که با پیگیری های مجدانه شهردار محترم منطقه و تلاش های بی وقفه نیروها، بیشتر شهروندان آسیب دیده در جنگ، در حال حاضر در خانه های بازسازی شده خودشان سکونت دارند.

وی آسیب حملات دشمن در ناحیه ۳ منطقه ۱۵ را به کسب و کارهای این محدوده هم مربوط دانست و افزود:با حمله دشمن به کارخانه کارتن سازی در خیابان فداییان اسلام، نزدیک به ۲۰۰ کسب و کار نابود شد و ۴ شهروند اتباع هم در این حمله به شهادت رسیدند. در همین نقطه، نزدیک به ۱۰ روز با گروه های چک و خنثی در پی موشکعمل نکرده، زمین را حفر کردیم، البته این حفاری برای تحویل گلوله های پدافندی هم انجام میشد.

این مدیر شهری با اشاره به حمله دشمن به ۶ نقطه از محدوده ناحیه ۳ منطقه ۱۵، گفت: حمله دشمن به کلانتری و یگان محله کیانشهر، ۷ شهید بر جا گذاشت،از طرفی دشمن در ادامه حملات خود به مراکز علمی و دانشگاهی، ساختمان اداری دانشکده فنی و حرفه ای دخترانه ولیعصر را هم مورد هدف قرار داد که خوشبختانه تلفات جانی نداشت اما در جریان حمله دشمن به سرانه های ورزشی این ناحیه، ۲ نفر به شهادت رسیدند.

وی در پایان تاکید کرد: تمام خادمان ملت در شهرداری تهران عزم خود را به کار گرفتند تا چهره شهر جنگ زده نباشد؛ آواربرداری ها از ثانیه های ابتدایی حملات تا روزهای کاری پرفشار و بدون استراحت این روزها برای ساخت و ساز خرابی ها، همه برای این است که دشمن بداند خاک ایران مهد جان فداهاست؛ زیر سقف آسمان یا زیر آتش بمب های دشمن آنقدر می ایستیم تا شهرمان را از نو نسازیم.