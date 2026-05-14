ساوجبلاغ قربانی مهاجرت، افزایش خشونت و فقر

به گزارش خبرنگار مهر، جواد صادقلو، فرماندار شهرستان ساوجبلاغ، بعداز ظهر امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه، در اولین جلسه شورای مشارکتهای مردمی سازمانهای بهزیستی این شهرستان، که با حضور سید جواد حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، که در سالن شهدای فرمانداری ساوجبلاغ برگزار شد، با اشاره به موقعیت حساس جغرافیایی این شهرستان به عنوان دروازه ورود مهاجران از استانهای غربی به البرز و تهران، از رشد شتابان جمعیت و افزایش آسیبهای اجتماعی در شهرستان خبر داد.
وی با بیان اینکه ساوجبلاغ با گستره ۹۲۷ کیلومتر مربع حدود ۱۸ درصد از استان البرز را در برگرفته، اظهار داشت: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت شهرستان ۲۶۰ هزار نفر ثبت شده اما هماکنون با احتساب مهاجران، جمعیت ساوجبلاغ از مرز ۱۰۰ هزار نفر فراتر رفته است. این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و چهار شهر، بیش از ۸۹ روستا و آبادی و همچنین ۵۷ هزار واحد مسکن مهر ساختهشده و ۱۶ هزار واحد در دست ساخت است که مهاجرت به منطقه را شتاب بخشیده است.
وی با اشاره به وجود بیش از ۵۰۰ واحد صنعتی و ظرفیتهای کشاورزی و گردشگری، ادامه داد: مهاجرت بیرویه، حضور ۵۰ هزار تبعه خارجی، افزایش ناهنجاریهایی نظیر تعارضات خانوادگی، فقر، خشونت خانگی، بزهکاری نوجوانان، کودکان کار، نزاعهای دستهجمعی و در نهایت کاهش انسجام اجتماعی از جمله پیامدهای این روند است.
فرماندار ساوجبلاغ با اعلام اینکه ۳۵۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد و ۱۵۱۳ کودک یتیم و محسنین در شهرستان وجود دارد، خواستار توجه ویژه به ظرفیت خیرین و صنایع شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۵ مرکز «مثبت زندگی»، ۳ مرکز توانبخشی روزانه، مرکز نگهداری کودکان، مرکز مشاوره خصوصی و دو مرکز مشاوره دولتی، ۱۰ سمن فعال در حوزه آسیبهای اجتماعی و ۲۴ محله با مدیر محله فعال در سطح شهرستان مشغول خدمترسانی هستند.
صادقلو از برگزاری ۲۰ جلسه قرارگاه اجتماعی، ۸ کارگروه تخصصی سلامت و خانواده، ۹ جلسه برای ساکنان مناطق کمبرخوردار، ۵ جلسه ساماندهی متکدیان و ۴ جلسه برای کودکان کار و خیابانی خبر داد و گفت: با وجود همه این اقدامات، به دلیل حجم مهاجرت، نیازمند ارتقای سطح ساختار اداری، نیروی انسانی و امکانات بهزیستی شهرستان هستیم تا بتوان خدمات بهتری به جامعه هدف ارائه داد.
