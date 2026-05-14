ویراست جدید «شاهنامه فردوسی» بنداری اصفهانی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از مقدمه محمود شالویی رئیس انجمن بر این کتاب آمده است: «شاهنامه، کتاب بازآفرینی هویت ملی ایرانیان در آیینه خردورزی، دینداری و هنر سترگ و بیهمتای حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی است که در جان و نهاد هر ایرانی ریشه دوانیده و اکنون درخت تنومند تاریخ افتخارآمیز و غرورآفرین مردم نجیب ایرانزمین به شمار میآید. کتاب پیشرو، حاصل زحمات علمی و ادیبانه زندهیاد استاد عبدالمحمد آیتی است که با نثری شیوا و فاخر، متن عربی بنداری را به زبان فارسی بازگردانده است. ترجمه استاد آیتی از آن جهت اهمیت مییابد که ایشان نه به برگرداندن واژهبهواژه، بلکه به پژوهشی ژرف و مطالعهای عمیق در مقالات و مطالب موجود در حوزه شاهنامهپژوهی و متون کهن دست یازیدهاند تا از این رهگذر بتوانند تصویری دقیق و پژوهشگرانه از شیوه مواجهه بنداری با شاهنامه ارائه دهند.
این ترجمه، در حقیقت، پلی سهگانه میان حماسه فردوسی، قرائت بنداری و تبیین استاد آیتی است و به مثابه سندی تاریخی برای درک میزان تأثیرگذاری فرهنگ ایرانی بر جهان اسلام در دوران پس از نهضت ترجمه به شمار میرود.اکنون و با کمال افتخار، پس از گذشت حدود بیستو دو سال از انتشار نخستین ترجمه شاهنامه بنداری از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، به دلیل استقبال چشمگیر، پیوسته و شایسته مخاطبان فرهیخته و دغدغهمند، بر خود لازم دانستیم تا در پاسداری از این میراث گرانسنگ و در پاسخ به عطش فزاینده جامعه، بهویژه جوانان حقیقتجو، برای دسترسی به متون اصیل ایرانی و فارسی، به تجدید چاپ این اثر وزین اهتمام ورزیم.»
ویراست جدید «شاهنامه فردوسی»؛ به تحریر عربی فتح بن علی بنداری اصفهانی با ترجمه استاد عبدالمحمد آیتی با شمارگان 200نسخه و قیمت 800 هزار تومان روانه بازار نشر شده است.
نظر شما