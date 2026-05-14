وقتی یک بانو تاریخ مشهد را بازنویسی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «صبیّه آقاجان» روایتی از زندگی سیاسی و اجتماعی بانو صدیقه مقدسی شیرازی، مؤسس مدرسه اسلام‌شناسی زنان در مشهد و یکی از تأثیرگذارترین بانوان دهه ۵۰، توسط انتشارات راه‌یار روانه هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب شد.

این کتاب تلاش می‌کند با نگاهی جامع و مستند، ابعاد مختلف زندگی زنی را بازخوانی کند که در سن ۲۴ سالگی، درمشهد، مسیری تازه برای آموزش دین به زنان گشود. او که علوم دینی را در محضر پدرش آیت‌الله ابوالحسن شیرازی آموخته بود، با تأسیس مدرسه اسلام‌شناسی در مشهد و تربیت شاگردانی متعدد، نقشی کلیدی در گسترش فعالیت‌های ضد حکومت پهلوی ایفا کرد.

بخش درخشان این کتاب به تقابل فکری و عملی صدیقه مقدسی با رژیم پهلوی اختصاص دارد؛ جایی که آشنایی او با اندیشه‌های امام خمینی(ره)، مدرسه‌اش را به پایگاهی برای بیداری زنان مشهدی تبدیل کرد. حضور قدرتمند زنان مشهدی در قیام ۱۷ دی ۱۳۵۶، یکی از نمودهای عینی تأثیرگذاری این بانوی جریان‌ساز است، آنچنان که نامش بارها در اسناد ساواک تکرار شده است.

این اثر که با قلم روان آزاده فرزام‌نیا و پژوهشی دقیق تدوین شده، نه تنها سلوک فردی و زندگی شخصی صبیّه آقاجان را روایت می‌کند، بلکه تصویری روشن از بستر سیاسی و اجتماعی مشهد در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به مخاطب ارائه می‌دهد.

کتاب «صبیّه آقاجان» از جمله عناوین ویژه انتشارات راه‌یار در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب خواهد بود.