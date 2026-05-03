خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مرضیه جوانمردی فر: در جهانی که بسیاری از صاحبان قدرت میان خود و مردم، دیوارهای بلند تشریفات و فاصله ایجاد می‌کنند، مفهوم «رهبر بی‌تکلف» بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی و بازتعریف است.

امروز نگاه بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی جهان به سوی رهبرانی جلب شده که نه با زرق‌وبرق ظاهری، بلکه با سادگی در رفتار، صداقت در گفتار و حضور میدانی در کنار مردم شناخته می‌شوند؛ رهبرانی که اقتدارشان بر پایه اعتماد است، نه ترس و نمایش.

در تاریخ انقلاب اسلامی ایران، این سبک رهبری جلوه‌ای روشن و ملموس دارد؛ رهبرانی که با وجود جایگاه بلند و نقش سرنوشت‌ساز در هدایت جامعه، هرگز خود را از متن زندگی مردم جدا نکرده‌اند. خانه‌هایی ساده، نشست‌وبرخاستی صمیمی، ارتباط مستقیم با مردم و بی‌اعتنایی به تجملات، تنها بخشی از نشانه‌های این منش است.

آنان به‌جای پنهان‌شدن پشت لایه‌های پیچیده حفاظتی و تشریفات غیرضروری، حضور در کنار مردم را برگزیده‌اند؛ تا دردشان را بشنوند، مشکلاتشان را لمس کنند و شادی و رنجشان را از نزدیک درک کنند.

با این حال، جهان امروز عرصه‌ای پیچیده است که تهدیدها و دشمنی‌ها در آن شکل‌های تازه‌ای یافته‌اند.

گسترش فناوری و ابزارهای نوین ارتباطی، حفاظت از رهبران را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است؛ ضرورتی که ممکن است در ظاهر با سادگی این سبک رهبری در تعارض به نظر برسد، اما در حقیقت این دو نه متضاد، بلکه مکمل یکدیگرند.

روایت زندگی رهبران انقلاب، به‌ویژه دوران رهبری شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، نمونه‌ای عینی از این سبک است؛ سبکی که در آن ساده‌زیستی با اقتدار ملی، عشق به مردم با صلابت در برابر دشمنان و تواضع فردی با استواری تاریخی درهم آمیخته است.

این الگو، نه‌تنها برای امروز، بلکه برای نسل‌های آینده نیز الهام‌بخش است؛ الگویی که اوج آن در شهادت و پیوستن به کاروان اولیای الهی تجلی یافت و مفهوم رهبری بی‌تکلف را تا همیشه در ذهن‌ها ماندگار کرد.

ساده‌زیستی به مثابه سرمایه اجتماعی و پیام تمدنی

محبوبه پورشیروانی گرائی، مسئول شورای راهبری و هماهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در تحلیل جایگاه رهبری در دنیای معاصر، با اشاره به فاصله گرفتن بسیاری از صاحبان قدرت از مردم از طریق دیوارهای بلند تشریفات و تجمل، بر ضرورت بازخوانی مفهوم رهبر بی‌تکلف تأکید کرد.

وی گفت: رهبری زمانی به اوج معنا می‌رسد که در کنار اقتدار، از سادگی، تواضع و هم‌نشینی صمیمانه با مردم برخوردار باشد و این ویژگی دقیقاً در سیره رهبران انقلاب اسلامی و به‌ویژه در شخصیت رهبر شهید به وضوح دیده می‌شود.

پورشیروانی گرائی در ادامه اظهار کرد: بر پایه روایت‌های موجود در متون مرتبط با شخصیت‌شناسی رهبر شهید، ساده‌زیستی نه یک شعار ظاهری، بلکه بخشی از هویت و سبک زندگی ایشان است. این ساده‌زیستی نشانه‌ای از آن است که قدرت لزوماً به فاصله گرفتن از مردم نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند در کنار مردم بودن را عمیق‌تر و صادقانه‌تر کند و این مؤلفه در متن زندگی و رفتار، نه در بیان و ادعا معنا پیدا می‌کند.

وی افزود: رهبر بی‌تکلف در نگاه تاریخی، کسی است که شکوه رهبری را با زرق‌وبرق ظاهری اشتباه نمی‌گیرد و بر این باور است که عظمت یک رهبر، نه در فاصله‌ای که با مردم می‌سازد، بلکه در اعتمادی است که در دل مردم می‌نشاند. از همین روست که زندگی ساده، رفتار بی‌پرده و پرهیز از تشریفات، در منظومه فکری و عملی رهبران انقلاب به یک سرمایه اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است که محبوبیت را با صداقت و اقتدار را با مردم‌داری پیوند می‌زند.

پورشیروانی گرائی با اشاره به روایت‌های دوران رهبری شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، تأکید کرد که در این دوران، ساده‌زیستی با قدرت‌آفرینی برای ایران، عشق به مردم و صلابت در برابر دشمنان درهم‌تنیده است. این الگو نشان می‌دهد که می‌توان در اوج مسئولیت، از زمین مردم جدا نشد و در جایگاه رهبری ایستاد و همزمان زبان درد جامعه و نبض زندگی عمومی را فهمید.

مسئول شورای راهبری و هماهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس افزود: رهبر بی‌تکلف، رهبری کم‌ادعا و پرکار است که حضورش به جای هیاهو، آرامش می‌آورد و سبک زندگی‌اش به جای نمایش، اعتماد می‌سازد.

پورشیروانی گرائی گفت: ساده‌زیستی رهبران انقلاب تنها یک ویژگی فردی نیست، بلکه یک پیام تمدنی است مبنی بر اینکه می‌توان مقتدر بود و متواضع ماند و در رأس قرار گرفت و از متن مردم جدا نشد.

وی خاطرنشان کرد که این الگو برای نسل‌های آینده نیز الهام‌بخش خواهد بود؛ نسلی که در برابر نمایش‌های فریبنده عصر جدید، بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد بداند شکوه حقیقی در همان سادگیِ عزتمندانه‌ای است که هم به دل مردم راه می‌یابد و هم در برابر دشمن استوار می‌ایستد.

رهبری بی‌تکلف، الگویی فراگیر برای مسئولان و آحاد جامعه است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ربانی، رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر این‌که در زندگی رهبران انقلاب نشانی از تجمل‌گرایی و فاصله‌گرفتن از مردم دیده نمی‌شود، رهبری بی‌تکلف را الگویی روشن برای مسئولان و همه اقشار جامعه دانست و گفت: امروز، اقتدار حقیقی از مسیر خدمت، ساده‌زیستی و حضور در کنار مردم به دست می‌آید، نه از پشت حصار تشریفات و ساختارهای غیرعادی.

وی با اشاره به سبک زندگی رهبران انقلاب اسلامی اظهار کرد: در زندگی رهبران انقلاب، نشانی از تشریفات و فاصله‌گرفتن از مردم دیده نمی‌شود. آنان با وجود جایگاه بلند، وابسته به رفاه و محافظت‌های اشرافی نبوده‌اند.

حجت‌الاسلام ربانی با تأکید بر این‌که این شیوه زندگی رهبران انقلاب اسلامی، یک انتخاب آگاهانه و مبتنی بر مردم‌داری است، افزود: مسیر رهبران انقلاب روشن و آگاهانه بوده است؛ حضور در کنار مردم، نه پنهان‌ماندن پشت ساختارهای غیرعادی. این شیوه، برای مسئولان و همه اقشار جامعه یک الگو محسوب می‌شود.

رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط جدید جهان و گسترش فناوری، گفت: با گسترش فناوری و سهولت دسترسی دشمنان، حفاظت از رهبران و مسئولان کلیدی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. از همین رو، باید بالاترین سطح مراقبت و صیانت اعمال شود تا مسیر هدایت کشور بدون خلل ادامه یابد؛ مسیری که فقط با وحدت و هماهنگی امکان‌پذیر است.

خدمت، قاطعیت و اعتماد عمومی در بطن رفتار رهبران ایران وجود دارد

حجت‌الاسلام ربانی، خدمت صادقانه و حضور مداوم رهبران در میدان را از عوامل اصلی شکل‌گیری اعتماد عمومی دانست و خاطرنشان کرد: رهبران انقلاب، هیچ‌گاه میدان را ترک نکرده‌اند و انتخابشان همواره جهاد، هدایت و استقامت بوده است.

وی ادامه داد: این روحیه، باعث اعتماد عمومی شد و وحدت اجتماعی را تقویت کرد؛ زیرا مردم وقتی مسئولان و رهبران خود را هم‌راستا و هم‌هدف ببینند، در برابر فشارها استوارتر می‌ایستند.

حجت‌الاسلام ربانی با اشاره به ابعاد معنوی و ارزشی رهبری در انقلاب اسلامی گفت: منش رهبران انقلاب، آمیخته‌ای از عشق الهی، عشق به ملت ایران و پایبندی به ارزش‌های دینی است. این سرمایه معنوی، در رفتار اجتماعی آنان نمود پیدا می‌کند و پیامد آن احترام به وحدت، حمایت از حق و حقیقت و تعامل عزتمندانه با جهان است و در نتیجه چنین رویکردی امید و اقتدار در جامعه به وجود می‌آید.

رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین در ادامه با اشاره به دوران رهبری شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای اظهار کرد: در دوران رهبری شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، قدرت‌آفرینی برای ایران به یک هدف جدی تبدیل شد و امروز آثار آن در توان دفاعی کشور دیده می‌شود.

وی با تأکید بر نقش تلاش‌های مستمر و خالصانه در این مسیر، بیان کرد: این مسیر، حاصل تلاش‌های خالصانه و حرکت سازمان‌یافته است؛ حرکتی که بر خدمت، اطاعت و مسئولیت‌پذیری بنا شده و وحدت را به قدرت تبدیل می‌کند.

وی با تجلیل از جایگاه رهبر شهید انقلاب، گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی انسانی خودساخته و ادامه‌دهنده راه امام خمینی(ره) با صلابت بودند.

حجت‌الاسلام ربانی افزود: این شخصیت برجسته در ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی و نظامی معجزه‌ای برای عصر حاضر است که در آینده بهتر شناخته خواهد شد و پیش‌بینی‌هایشان یکی پس از دیگری تحقق یافته و در تاریخ ثبت خواهد شد.

شهادت؛ اوج خدمت و رهایی

رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین به شهادت آیت الله سیدعلی خامنه ای اشاره و اظهار کرد: شهادت ایشان، پس از سال‌ها خدمت بی‌منت در ایران اسلامی، در همان سنگر همیشگی و در خانه‌ای ساده، آرزوی دیرینه ای که به آن رسید و به امام حسین(ع) پیوست.

وی با تأکید بر پیام‌های این رخداد، تصریح کرد: این واقعه، بار دیگر بر ارزش‌های ساده‌زیستی، خدمت‌ بی‌منت، صلابت در برابر دشمن و عشق به مردم و آرمان‌ها تأکید کرد و خانواده‌ها را با میراث رهبران انقلاب پیوند داد.