عزت امروز ایران نتیجه مقاومت ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله طلایی صبح جمعه در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر حرم شاهچراغ(ع) با اشاره به جنگ تحمیلی هشت‌ساله و جنگ‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس تقریباً همه قدرت‌های دنیا علیه ملت ایران وارد میدان شدند؛ برخی با پول، برخی با تجهیزات نظامی و برخی نیز با نیروی انسانی از دشمن حمایت کردند.

وی افزود: کشورهای اروپایی، آمریکا، شوروی سابق و برخی کشورهای منطقه در جنگ علیه ایران نقش مستقیم یا غیرمستقیم داشتند و حتی برخی دولت‌هایی که به ظاهر اعلام بی‌طرفی می‌کردند، پایگاه‌های خود را در اختیار دشمن قرار دادند و در رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی مشارکت داشتند.

معاون علمی، آموزشی و پژوهشی حرم شاهچراغ (ع) با مرور بخشی از تاریخ معاصر ایران گفت: طی حدود دو قرن گذشته و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بخش‌های گسترده‌ای از سرزمین ایران در دوره‌های مختلف قاجار و پهلوی از کشور جدا شد.



طلایی با اشاره به قراردادهای تاریخی همچون گلستان، ترکمنچای و آخال تصریح کرد: بخش‌هایی از قفقاز، ارمنستان، گرجستان، داغستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان در نتیجه این قراردادها از ایران جدا شد و به روسیه تزاری واگذار شد.

وی ادامه داد: در دوران پهلوی نیز بدون وقوع جنگ، بخش‌هایی از خاک ایران از جمله بحرین، بخش‌هایی از اروندرود، ارتفاعات آرارات و مناطقی در شرق کشور واگذار شد و خسارت‌های بزرگی به منافع ملی ایران وارد آمد.



معاون علمی، آموزشی و پژوهشی حرم شاهچراغ (ع) خاطرنشان کرد: در مقابل، جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس و نیز در نبردهای اخیر، با وجود فشارها و دشمنی‌های گسترده، اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور جدا شود.



طلایی تأکید کرد: ملت ایران در طول این سال‌ها با مقاومت، ایستادگی و تبعیت از رهبری، عزت و اقتدار کشور را حفظ کرده‌اند و امروز نیز جمهوری اسلامی ایران مقتدرتر از گذشته در برابر دشمنان ایستاده است.