به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدا صبح پنج شنبه در جمع طلاب حوزه علمیه حضرت امالانبیا (س) شیراز جایگاه تعلیم و تربیت را جایگاهی الهی دانست و اظهار کرد: تعلیم و تربیت در نگاه اسلامی تنها انتقال سواد نیست بلکه نورانیتی است که خداوند در دل انسان قرار میدهد و فلسفه بعثت انبیا نیز بر همین محور استوار شده است.
وی با اشاره به اهمیت تربیت در نظام اسلامی افزود: اگر حکمرانی اسلامی بخواهد محقق شود، اساس آن باید تربیتمحور باشد و امام جامعه پیش از آنکه یک مدیر سیاسی باشد، باید مربی جامعه باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه روحانیت امتداد مسیر نبوت و امامت است، ادامه داد: امروز مسئولیت اصلی حوزههای علمیه، هدایت نظام تعلیم و تربیت دینی و ارتقای بصیرت جامعه است.
ولدان با اشاره به تحولات اجتماعی ماههای اخیر و آنچه از آن به عنوان «جنگ رمضان» یاد کرد، گفت: این حوادث نشان داد که ملت ایران در بزنگاهها به وحدت و همدلی میرسند و بسیاری از فاصلهها و شکافهای اجتماعی از بین میرود.
وی افزود: امروز شاهد شکلگیری نوعی «اجتماع قلوب» در جامعه هستیم و این مسئله از برکات بزرگ این دوران است؛ تا جایی که مردم جهان نیز بیش از گذشته به گفتمان انقلاب اسلامی و معارف اهلبیت (ع) توجه پیدا کردهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر اینکه ایران امروز به یک قدرت گفتمانی تبدیل شده است، تصریح کرد: شاید برخی کشورها قدرت اقتصادی یا نظامی داشته باشند اما آنچه ایران را متمایز کرده، برخورداری از اندیشه، مکتب و حرف نو برای بشریت است.
ولدان با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب در هدایت جامعه اسلامی گفت: رهبر انقلاب یک معلم و نظریهپرداز واقعی بود که در حوزههای مختلف از فقه حکومتی تا فرهنگ، هنر، اخلاق و مسائل اجتماعی دارای منظومه فکری و دکترین مشخص بود.
وی با بیان اینکه حوزههای علمیه امروز سه مأموریت مهم برعهده دارند، خاطرنشان کرد: «خودسازی»، «جامعهپردازی» و «تمدنسازی» سه تکلیف اصلی روحانیت در مسیر تحقق بیانیه گام دوم انقلاب است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: خودسازی امروز صرفاً فردی نیست بلکه نیازمند شکلگیری همدلی، کار جمعی و زیست مؤمنانه در کنار یکدیگر است و در کنار آن، روحانیت باید نسبت به جامعه پیرامونی خود مسئولیتپذیر باشد.
ولدان با اشاره به ظرفیتهای مجتمع علوم قرآنی و حوزه علمیه حضرت امالانبیا (س) شیراز اظهار کرد: این مجموعه به دلیل انتساب به مرجعیت قرآنی و فضای علمی و معنوی خود، ظرفیت تربیت سفیران قرآنی و نیروهای تمدنساز را دارد.
وی در پایان با قدردانی از تلاش اساتید حوزههای علمیه برای استمرار آموزش حضوری طلاب گفت: امروز جهاد علمی و حضور میدانی و اجتماعی مکمل یکدیگر هستند و طلاب باید در کنار علماندوزی، نسبت به مسائل جامعه و امت اسلامی نیز احساس مسئولیت داشته باشند.
