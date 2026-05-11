ولدان: ایران با هویت ایرانی شیعی به ابرقدرت جهانی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان شامگاه یکشنبه در یادواره شهدای جنگ رمضان در شیراز با بیان اینکه شهدا به مقام والای «عندالله» رسیدهاند، گفت: اگرچه آنان از میان ما رفتهاند، اما در حقیقت زندهاند و نزد پروردگار روزی میخورند و شهیدان با نخستین قطره خون خود به پاکی و قرب الهی میرسند و مقام آنان، مقام وصال و حضور در پیشگاه خداوند است.
وی با اشاره به زیارت عاشورا و دعای توسل ادامه داد: ما همواره از خدا میخواهیم که ما را به مقام قرب اولیای الهی برساند؛ مقامی که شهدا نیز به آن دست یافتهاند. شهیدان تنها از دنیا نرفتهاند، بلکه در مسیر معنوی خود به حیاتی برتر رسیدهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با ذکر نمونههایی از عنایت شهدا به خانوادههایشان، افزود: روایتهای متعددی وجود دارد که نشان میدهد شهدا همچنان در زندگی بازماندگان خود حضور دارند و در امور آنان تأثیر میگذارند.
شهدا امتداد راه حسینیان در کربلا هستند
حجتالاسلام ولدان با بیان اینکه شهدا امتداد راه حسینیان در کربلا هستند، گفت: ایستادگی در مسیر حق و پیروی از رهبری، معیاری برای تشخیص جبهه حق و باطل است و ایران با تمدن کهن خود، همواره در این مسیر پیشگام بوده است.
وی با اشاره به سابقه تمدنی ایران و موحد بودن این سرزمین، از دیدگاه پیامبر اسلام (ص) نسبت به ایرانیان و امید ایشان به یاران آخرالزمانی از قوم سلمان سخن گفت و با استناد به اندیشکدهها، تلفیق هویت ایرانی و شیعی را عاملی برای تبدیل شدن ایران به یک ابرقدرت دانست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با ذکر رویدادهای اخیر، به حضور و مدیریت رهبر شهید انقلاب در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه قائد شهید پس از حادثه تروریستی سال ۱۳۶۰ جانباز شدند اما زنده ماندند، افزود: رهبر شهید انقلاب تا پای جان از ایران دفاع کرده و در طول ۳۷ سال مدیریت، همه را برای لحظات طلایی آماده کرده است.
حجتالاسلام ولدان با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب سالها پیش نسلهای مختلفی را برای لحظههای حساس تربیت کردهاند، گفت: امروز بسیاری از مردم ایران و آزادگان جهان در مسیر درست تاریخ ایستادهاند و شهدا نیز امتداد راه امام حسین(ع) هستند.
وی با اشاره به جایگاه شهدا افزود: امام حسین(ع) آگاهانه در مسیر حق قدم گذاشت و خون شهدا نیز ادامه همان مسیر است؛ مسیری که پیروزی خون بر شمشیر را معنا کرده، بنابراین شهدا مایه افتخار و فخر ملت ایران هستند.
حجتالاسلام ولدان با تأکید بر نقش رهبر شهید انقلاب در تقویت اقتدار کشور، گفت: ایران امروز به یک قدرت اثرگذار در معادلات جهانی تبدیل شده و این نتیجه ایستادگی مردم و رهبر شهید انقلاب در مسیر ایمان و مقاومت است.
وی در ادامه با اشاره به شرایط کنونی کشور تأکید کرد: امروز وظیفه اصلی، بیداری، بصیرت و جهاد تبیین است؛ چراکه دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی، تلاش میکند با شایعه، شبهه و فشار روانی جامعه را دچار تردید کند. مردم باید هم خودشان آگاه باشند و هم اطرافیانشان را نسبت به این جنگ رسانهای و روانی هوشیار کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان با قدردانی از خانوادههای شهدا گفت: خانوادههای شهدا چشم و چراغ این ملت هستند و با صبر و ایستادگی خود، راه را برای جامعه روشن میکنند.
