نهضت تنباکو نقطه آغاز مبارزه با استعمار در تاریخ معاصر ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری عصر پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین در حرم مطهر شاهچراغ(ع)، ضمن گرامیداشت سالروز لغو امتیاز تنباکو به فتوای میرزای شیرازی، این رخداد را یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران و مقدمه‌ای برای شکل‌گیری حرکت‌های ضداستعماری و در نهایت انقلاب اسلامی دانست.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی استان فارس در پیوند دین، حماسه و هنر به نقل از بیانات رهبر معظم انقلاب، نهضت تنباکو را «نخستین جنگ نرم علیه استعمار انگلیس» توصیف کرد و افزود: این فتوا در زمانی کوتاه توانست معادلات سیاسی و اقتصادی استعمار را دگرگون کند.

حجت الاسلام کلانتری همچنین با طرح مباحثی درباره تحولات منطقه‌ای و آنچه «جنگ اخیر» خواند، به بررسی پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه پرداخت و مدعی شد این پایگاه‌ها بیش از آنکه در خدمت کشورهای میزبان باشند، در راستای منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی عمل می‌کنند.

وی با اشاره به استقرار نیروهای نظامی آمریکا در برخی کشورهای منطقه، این ساختار را بخشی از راهبرد واشنگتن برای تحکیم سلطه در خلیج فارس و حمایت از رژیم صهیونیستی عنوان کرد و گفت: تحولات اخیر، کارکرد واقعی این پایگاه‌ها را آشکار ساخته است.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) در بخش دیگری از سخنان خود، برخی کشورهای منطقه از جمله امارات را مورد انتقاد قرار داد و گفت: همکاری‌های آنان با رژیم صهیونیستی موجب تضعیف جهان اسلام و آرمان فلسطین شده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت «هوشیاری ملت‌های اسلامی در برابر طرح‌های آمریکا و اسرائیل» خاطرنشان کرد: تجربه تاریخی نشان داده است که تکیه بر قدرت ملت‌ها و وحدت اسلامی می‌تواند در برابر سلطه خارجی اثرگذار باشد.