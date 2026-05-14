وزش باد پدیده غالب اصفهان است

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ناپایداری‌های جوی تا روز یکشنبه هفته آینده به صورت افزایش ابر و وزش باد و گردوخاک در استان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه احتمال نفوذ توده گردوخاک از کانون‌های فعال خارج از استان نیز وجود دارد، افزود: بارش‌های رگباری در مناطق غربی و شمالی استان در روز شنبه ۲۶ اردیبهشت پیش‌بینی می‌شود.

به گفته کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد و طی این مدت، دمای شهر اصفهان (مرکز استان) بین ۳۲ و ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان خواهد داشت.

معتمدی اضافه کرد: خور و بیابانک با دمای ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.