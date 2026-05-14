به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه عصر پنجشنبه در جریان بازدید از پروژههای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن استان، از برنامهریزی برای تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی و رفع موانع موجود در مسیر اجرای پروژهها خبر داد.
منوچهر حبیبی با اشاره به اجرای بازدیدهای مستمر از طرحهای مسکن حمایتی اظهار کرد: روند پیشرفت پروژهها به صورت منظم رصد میشود تا مشکلات اجرایی، تأمین مصالح و مسائل مرتبط با پیمانکاران در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
وی افزود: با وجود برخی محدودیتها و شرایط خاص، پروژههای مسکن در استان با همکاری سازندگان و پیمانکاران فعالانه در حال اجراست و هدفگذاری انجامشده بر این اساس است که بخش قابل توجهی از واحدهای نهضت ملی مسکن طی سال جاری تحویل متقاضیان شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به بازدید از یکی از سایتهای هزار واحدی مسکن تصریح کرد: روند اجرای این پروژه مناسب ارزیابی میشود، اما در تأمین برخی مصالح از جمله فوم مشکلاتی وجود دارد که از طریق وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز پیگیری خواهد شد.
حبیبی تکمیل پروژههای مسکن حمایتی را یکی از اولویتهای اصلی شورای مسکن استان عنوان کرد و گفت: حمایت از پیمانکاران و رفع موانع اجرایی با هدف افزایش سرعت ساختوساز و تحویل سریعتر واحدها در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین به وضعیت تعاونیهای مسکن بلاتکلیف اشاره کرد و افزود: برخی تعاونیها سالها با مشکلات حقوقی و اجرایی مواجه بودهاند که مقرر شده این پروندهها با همکاری دستگاههای مرتبط تعیین تکلیف و مشکلات آنها برطرف شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به آغاز فصل جابهجایی مستأجران، بر تشدید نظارت بر بازار اجاره مسکن تأکید کرد و گفت: دستگاههای نظارتی و تعزیرات موظف شدهاند بر قیمتگذاریها و آگهیهای منتشرشده در سایتهای اینترنتی نظارت داشته باشند تا از ایجاد التهاب در بازار جلوگیری شود.
حبیبی ادامه داد: پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن نیز با جدیت دنبال میشود و بانکها موظف شدهاند همکاری لازم را برای پرداخت این تسهیلات به متقاضیان انجام دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه مسکن خبرنگاران اشاره کرد و گفت: روند اجرای فاز نخست این پروژه باید شتاب بیشتری بگیرد و پیمانکاران متعهد شدهاند طی ماههای آینده مرحله سفتکاری را تکمیل کنند.
استاندار کرمانشاه از آغاز مراحل اجرایی فاز دوم پروژه مسکن خبرنگاران نیز خبر داد و خاطرنشان کرد: زمین مورد نیاز این پروژه تعیین شده و ثبتنام خبرنگاران جامانده نیز انجام گرفته است.
حبیبی در پایان شناسایی خانههای خالی را از دیگر برنامههای مهم استان در حوزه مسکن دانست و اظهار کرد: حدود ۱۵ هزار واحد خالی در شهر کرمانشاه شناسایی شده و اقدامات لازم برای اخذ مالیات یا هدایت این واحدها به بازار اجاره در حال انجام است تا بخشی از مشکلات مستأجران کاهش یابد.
