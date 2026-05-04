به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر دوشنبه در ادامه رایزنی‌های خود در پایتخت، در دیدارهایی جداگانه با مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده استان را پیگیری کرد.

وی در این دیدارها با اشاره به خسارات ناشی از جنگ رمضان، بر ضرورت تسریع در روند بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری تأکید کرد و خواستار افزایش هماهنگی‌ها برای تسهیل این فرآیند شد.

استاندار کرمانشاه ضمن قدردانی از اقدامات بنیاد مسکن در حوزه آواربرداری و ارزیابی خسارات، اظهار کرد: تلاش‌های انجام شده قابل تقدیر است، اما باید با سرعت بیشتری به مرحله بازسازی کامل واحدها برسیم.

حبیبی افزود: همکاری مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی و بنیاد مسکن می‌تواند روند بازسازی را تسریع کرده و مشکلات مردم آسیب‌دیده را کاهش دهد.

در این دیدارها، مسئولان بنیاد مسکن نیز با تأکید بر اهمیت بازسازی مناطق آسیب‌دیده، از آمادگی برای تأمین منابع و تسریع در اجرای پروژه‌ها خبر دادند.

همچنین مقرر شد مسئولان ارشد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در آینده نزدیک با سفر به استان کرمانشاه، روند بازسازی را به صورت میدانی بررسی و پیگیری کنند.

این سفر با هدف تسریع در اجرای پروژه‌های بازسازی و همچنین پیشبرد طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان انجام خواهد شد.