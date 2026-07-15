به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای مسکن استان کرمانشاه، تأمین مسکن را یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم دانست و اظهار کرد: دستگاه‌های متولی از جمله اداره‌کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن باید با تدوین برنامه زمان‌بندی مشخص، روند تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن را با جدیت دنبال کنند.

وی با اشاره به ضرورت افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها افزود: استفاده از شیوه‌های نوین ساخت، صنعتی‌سازی و بهره‌گیری از روش‌های کارآمد، نقش مهمی در کاهش زمان اجرای طرح‌ها و افزایش کیفیت ساخت خواهد داشت. همچنین در نشست آینده شورای مسکن، دستگاه‌های مسئول باید برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها را برای بررسی ارائه کنند.

استاندار کرمانشاه تأمین منابع مالی را از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی نهضت ملی مسکن عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها برای تأمین منابع، از راهکارهای پیش‌بینی‌شده است که مورد توجه شورای‌عالی مسکن نیز قرار گرفته و می‌تواند به عنوان الگویی موفق در کشور مطرح شود.

حبیبی همچنین بر تکمیل همزمان زیرساخت‌های خدماتی پروژه‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: بهره‌برداری از واحدهای مسکونی بدون تأمین خدماتی مانند آب، برق، گاز و سایر زیرساخت‌های ضروری قابل قبول نیست و تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان باید در این مسیر همکاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم با متقاضیان، راه‌اندازی دفاتر ارتباطات مردمی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن را اقدامی مؤثر دانست و افزود: استقرار نیروهای آگاه و پاسخگو در این دفاتر، می‌تواند بسیاری از دغدغه‌ها و ابهامات متقاضیان را برطرف کرده و موجب افزایش رضایتمندی آنان شود.

استاندار کرمانشاه در ادامه بر همکاری شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات، تعیین تکلیف تعاونی‌های دارای مشکل و آغاز پروژه‌های جدید نهضت ملی مسکن تأکید کرد و گفت: با هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بخش خصوصی می‌توان روند اجرای طرح‌های مسکن را با سرعت و کیفیت بیشتری پیش برد و بخشی از نیاز مردم در این حوزه را پاسخ داد.