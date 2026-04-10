۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

حماسه عشایر برنو به دست در جنگ رمضان مستند سازی شود

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: حماسه آفرینی عشایر برنو به دست استان در جنگ رمضان توسط رسانه‌ها مستندسازی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به مهمترین عوامل پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم گفت: در کنار رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، رشادت‌ها و دلاوری نیروهای مسلح و برنامه‌ریزی‌های دولت یکی از دلایل پیروزی، حضور شبانه‌روزی مردم از همان روزهای ابتدایی جنگ و اعلام شهادت قائد امت بود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ۴۰ روز میدان داری مردم در جنگ رمضان افزود: عدم شناخت دشمن از مردم ایران نقطه‌ ضعف آنها بود و چون شناختی از مردم نداشتند به فکر براندازی بودند اما تیرشان به سنگ خورد.

وی بیان کرد: دشمن به خیال خود با شهادت رهبر انقلاب، فرماندهان و نیروهای مسلح می‌تواند با استفاده از عوامل خودفروخته داخلی به مانند دی ماه اغتشاش ایجاد کنند اما مردم اجازه عرض اندام ندادند.

رحمانی با اشاره به اینکه مردم کهگیلویه و بویراحمد در کنار سایر ملت ایران حماسه آفریدند حضور آنها را بی‌نظیر توصیف کرد و افزود: تاریخ استان تجمعات ۴۰ شبانه‌روزی جنگ رمضان را به خاطر ندارد، تنها در روز قدس ۱۵۰ هزار نفر در شهر یاسوج به خیابان آمدند.

وی افزود: در ۱۰ روز اوایل جنگ، مردم صبح‌ها و شب‌ها به صورت خودجوش به خیابان آمدند و بازتاب حضور آنها از سطح ملی فراتر رفت و در سطح بین‌المللی خود را نشان داد و موجب شد دفتر رهبر شهید، دفتر معاون اول رئیس جمهور و دفتر رئیس مجلس در تماس‌های جداگانه از این حضور باشکوه مردم کهگیلویه و بویراحمد قدردانی کردند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: اوج اقتدار مردم در شلیک به هواپیماهای دشمن بود، زمانی که احتمال می‌رفت خلبان یکی از هواپیماهای دشمن با چتر نجات خود را به استان رسانده باشد مردم و عشایر خودجوش پای کار آمدند و چنان حماسه‌ای خلق کردند که بحث روز دنیا شد.

وی بیان کرد: مردم استان کهگیلویه و بویراحمد با برنو و هر سلاحی که داشتند راه را بر دشمن بستند و اجازه ندادند هلیکوپترهای دشمن به زمین بشینند و خاطرات بیادماندنی رقم زدند، نتیجه ایستادگی عشایر کهگیلویه و بویراحمد و بختیاری‌ها باعث شد هلیکوپترهای دشمن در اصفهان سقوط کند و یکبار دیگر حادثه طبس تکرار شود.

رحمانی با اشاره به اینکه دشمن هدف دیگری را در اصفهان دنبال می‌کرد اما بعد از شکست هدف خود را عوض کرد گفت: هلی برن نیروها با شکست مواجه شد و دشمن با شکستگی مذبوحانه مواجه شد و برخی از نیروهایش کشته شدند و برخی هم فرار کردند که ریشه در مقاومت عشایر استان و چهارمحال و بختیاری دارد.

وی از رسانه‌ها دعوت کرد از حماسه آفرینی عشایر استان در جنگ رمضان مستندسازی و به نسل‌های آینده منتقل شود.

رحمانی با بیان اینکه به برکت اقتدار و ایستادگی مردم، جمهوری اسلامی ایران چهارمین قدرت برتر دنیا مطرح است،گفت: ۲ هزار شهید، ۱۲هزار جانباز و ۳۱۷ آزاده جنگ هشت ساله، ایستادگی در جنگ ۱۲ روزه، حضور باشکوه در راهپیمایی دی ماه گذشته و حماسه جنگ رمضان بیانگر عشق و ارادت مردم به ایران اسلامی است.

