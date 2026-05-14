به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی عصر پنج‌شنبه در جمع مردم و عشایر منطقه نصرآباد اصفهان، ضمن گرامیداشت یاد شهدای تهاجم ناجوانمردانه آمریکا، اظهار کرد: شهدای این حماسه، سربازان گمنام امام عصر(عج) بودند که با شجاعت و اخلاص در لحظات نخست نبرد در میدان حضور یافتند و به فیض عظیم شهادت نائل شدند.

وی با تقدیر از تلاش‌ها و مجاهدت‌های نیروهای مدافع کشور افزود: از جایگاه نماینده مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی، وظیفه خود می‌دانم از شجاعت و صداقت همه دست‌اندرکاران این عرصه قدردانی کنم. مسئولان نظام اسلامی، به‌ویژه مجلس، باید وظایف خود را در پاسداشت این حماسه ملی به بهترین شکل ممکن انجام دهند.

عزیزی با اشاره به رخدادهای اخیر و یادآوری نبرد رمضان، تصریح کرد: شکست فاحش دشمن و پیروزی ملت ایران اسلامی واقعیتی انکارناپذیر است که باید در جهان منعکس شود، زیرا بشریت به‌دنبال حقیقت است و ما موظفیم آن را با صداقت و قوت بیان کنیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین با تجلیل از نقش تاریخی و مؤثر عشایر در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی گفت: ایمان، اراده و وفاداری به آرمان‌های انقلاب در ذات جامعه عشایری نهفته است. من خود در لشکرهای افتخارآفرین امام حسین(ع)، قمر بنی‌هاشم و یگان‌های استان فارس از نزدیک شاهد رشادت‌های عشایر در عملیات‌های خیبر، بدر و رمضان بوده‌ام.

وی با گرامیداشت یاد شهید رئیس‌علی دلواری و تأکید بر جایگاه زنان و مادران فداکار عشایر افزود: عشایر ایران همواره نماد مقاومت و ایستادگی هستند و بر اصول و ارزش‌های انقلاب ثابت‌قدم مانده‌اند.

عزیزی در ادامه با اشاره به مطالبات مردم منطقه نصرآباد گفت: پیگیری خواسته‌های مردم وظیفه ماست و نتیجه آن به اطلاع شما خواهد رسید. شایسته است مرکزی برای حفظ تاریخ پرافتخار این سرزمین و ایجاد زیارتگاه شهدا تأسیس شود. اصفهان، چهارمحال و شهرضا همه یک خانواده واحدند؛ بر سر سفره انقلاب.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان تأکید کرد: ملت ایران پیروز میدان است و در مسیر دفاع از آرمان‌های خود، آمریکا را تا پشیمانی و تنبیه نهایی دنبال خواهد کرد. تمام ارکان نظام اسلامی، از رهبر معظم انقلاب تا نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی، مصمم هستند بر اصول انقلاب بایستند و ذره‌ای به دشمن باج ندهند. بدون شک، پیروزی از آن ایران اسلامی و شکست از آن دشمنان خواهد بود.