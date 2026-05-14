۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۲

استعفای رئیس کل گشت مرزی آمریکا

فاکس نیوز از کناره‌گیری رئیس کل گشت مرزی آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه فاکس نیوز از استعفای رئیس کل گشت مرزی آمریکا خبر داد.

هنوز جزئیات بیشتری درباره علت استعفای این مقام ارشد نظامی آمریکا منتشر نشده است.

این استعفا در حالی است که شمار دیگری از مقام های ارشد آمریکایی طی چند هفته گذشته از مقام خود کناره گیری کرده یا مجبور به استعفا شده اند.

چند هفته پیش «شان پارنل»، سخنگوی وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در بیانیه‌ای اعلام کرد که جان فیلان، وزیر نیروی دریایی این کشور فورا دولت را ترک می‌کند.

برکناری فیلان تنها چند هفته پس از آن صورت گرفت که «پیت هگست» وزیر جنگ، «ژنرال رندی جورج»، بالاترین افسر ارتش را از کار برکنار کرد.

هگست از زمان تصدی مقام وزارت جنگ در سال گذشته، چندین ژنرال، دریادار و رهبر ارشد نظامی دیگر را نیز اخراج کرده است.

