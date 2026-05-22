مدیر اطلاعات ملی آمریکا استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع رسانه‌ای آمریکایی فاش کردند که تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی آمریکا از سمت خود استعفا کرده است.

هنوز از جزئیات و دلایل این مقام اطلاعاتی آمریکا برای استعفا خبری منتشر نشده است، اما به نظر می‌رسد که این استعفا با جنگ ایران در ارتباط باشد.

رسانه های آمریکایی همچنین از استعفای «آماریلیس فاکس کندی» عروس رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت و خدمات انسانی آمریکا، از سمت‌های خود در دولت ترامپ خبر دادند.

پیش از این واشنگتن پست اعلام کرده بود که یکی از مقامات ارشد اطلاعاتی دولت ترامپ و تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی، این هفته از سمت های کلیدی دولتی کناره‌گیری می‌کنند.

خروج کندی، جدیدترین مورد در رده‌های ارشد نهادهای امنیت ملی آمریکاست. پیش از این جو کنت، مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم، در ماه مارس به دلیل مخالفت با جنگ ایران از دولت ترامپ جدا شد.

طبق گزارش واشنگتن پست، خروج آماریلیس فاکس کندی هم انگیزه مشابهی دارد و به گفته یک منبع دستکم تا حدی به دلیل مخالفت او با اقدام نظامی ترامپ در ایران بوده است.