سرتیپ ابراهیم گلفام، در حاشیه مراسم اربعین شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با توصیف این شهید کارنامه او را فراتر از یک فرماندهی صرف نظامی ارزیابی کرد.
بهگفته سرتیپ گلفام، امیر موسوی از سالهای نخست جنگ ایران و عراق، مسیر طولانی و پیوستهای را در نیروهای مسلح پیمود و تا بالاترین سطوح فرماندهی، از جمله ریاست ستاد ارتش و جانشینی فرمانده کل ارتش، پیش رفت.
وی شخصیت امیر موسوی را «ولایتمدار، سادهزیست و همراه با بدنه انقلاب، بسیج و مردم» توصیف کرد و افزود: او مدارج علمی را با سرعت طی کرد و مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا را پشت سر گذاشت تا اینکه به فرماندهی کل ارتش منصوب شد.
آقای گلفام مدیریت امیر موسوی در ارتش را «منعطف، ولایتمدار و مبتنی بر استفاده از ظرفیت گسترده بدنه نیروهای مسلح» خواند و بر ارتباط قوی او با همه کارکنان، صرفنظر از طیفهای درجاتی، تأکید کرد.
او گفت شهید موسوی توجه ویژهای به نخبگان و شایستگان داشته و با تشکیل محافلی خاص، از توانمندیهای آنان در حوزههای دفاعی بهره گرفته است.
یکی از محورهای اصلی سخنان سرتیپ گلفام، نقش امیر موسوی در ایجاد «انسجام و همدلی» در نیروهای مسلح پس از شهادت سرلشکر محمد باقری، رئیس شهید ستاد کل نیروهای مسلح بود.
او این دوران مسئولیت را «جدی و طولانی» توصیف کرد و گفت: ویژگی بارز امیر موسوی این بود که اعتماد و محبت را در تمام ارکان نیروهای مسلح جلب کرد.
سرتیپ گلفام در پایان تصریح کرد: اگر از سپاهیها میپرسیدید، میگفتند امیر موسوی از خود سپاه است؛ اگر از ارتشیها و نیروی انتظامی هم میپرسیدید، همین پاسخ را میشنیدید. این روحیه همگرایی، دستاوردی عظیم در ادامه مسیر دفاعی کشور است.
