تاکید وزرای خارجه ایران و تایلند بر تداوم روابط میان دوکشور

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «سیهاساک فوآنگ کتکئو» وزیر امور خارجه تایلند، روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشتماه در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو بریکس در دهلینو دیدار و درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقهای و آخرین وضعیت پس از جنگ اخیر گفتوگو کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به روابط همواره دوستانه جمهوری اسلامی ایران و تایلند، آخرین تحولات منطقه پس از جنگ اخیر را تشریح کرد و با اشاره به سابقه بدعهدی آمریکا در قبال توافق هستهای، اظهار داشت: آمریکاییها طی یک سال گذشته دو بار به مسیر دیپلماسی خیانت کرده و در میانه مذاکرات، علیه ایران دست به حمله نظامی زدند.
عراقچی مواضع متغیر آمریکا و همچنین نقش مخرب برخی طرفهای ثالث را از مهمترین موانع دستیابی به یادداشت تفاهم پایان جنگ دانست و تأکید کرد: شرط دستیابی به توافق آن است که آمریکا به این جمعبندی قطعی برسد که اهدافی را که از طریق جنگ نتوانسته محقق کند، از مسیر مذاکره نیز قابل دستیابی نخواهد بود و باید از طرح خواستههای حداکثری پرهیز کند.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین بر اهمیت گفتوگو و همکاری میان کشورهای منطقه بهعنوان ضامن امنیت و ثبات پایدار در خلیج فارس تأکید کرد.
وزیر امور خارجه تایلند نیز با اشاره به افزایش شدید قیمت نفت، انرژی، کودهای شیمیایی و سایر کالاهای اساسی در پی تحولات اخیر، تأکید کرد تایلند از هر ابتکاری که به ثبات، آرامش و کاهش تنش در منطقه کمک کند، حمایت میکند.
وی همچنین بر عزم کشورش برای تداوم و گسترش روابط دوستانه و دیرپای تایلند با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه تایلند دیدار و درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقهای و آخرین وضعیت پس از جنگ اخیر گفتوگو کردند.
