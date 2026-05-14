به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، در چهارمین و آخرین جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت در هتل سکون مدینه، با اشاره به شرایط خاص اعزام زائران در موسم حج تمتع ۱۴۰۵ اظهار کرد: با وجود محدودیتها و شرایط دشوار ایجادشده، خداوند متعال توفیق تشرف بخشی از مشتاقان بیتالله الحرام به سرزمین وحی را فراهم کرد و این فرصت باید با برنامهریزی دقیق و خدمترسانی شایسته همراه باشد.
وی با بیان اینکه امسال همه مشتاقان موفق به حضور در حج نشدهاند، افزود: حدود ۳۵ درصد از سهمیه جمهوری اسلامی ایران به حج تمتع ۱۴۰۵ اعزام شدهاند و این موضوع ضرورت توجه جدیتر به کیفیت خدمات و هماهنگی میان بخشهای اجرایی و فرهنگی را دوچندان میکند.
حجت الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به اشتیاق گسترده مردم برای حضور در این سفر معنوی خاطرنشان کرد: گزارشهای دریافتی از داخل کشور نشان میدهد بسیاری از علاقهمندان با حسرت و اشک چشم ، زائران را بدرقه کردهاند و امید است در سالهای آینده امکان حضور آن عزیزان فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از تحریمها و محدودیتهای ایجاد شده از طرف دشمنان اسلام گفت: بخشی از محرومیت برخی متقاضیان از این سفر معنوی ناشی از فشارها و محدودیتهایی است که از دشمنان اسلام و استکبار بر کشور تحمیل شده است.
در ادامه جلسه، علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، با ارائه گزارشی از روند عملیات اجرایی حج تمتع ۱۴۰۵اظهار کرد: حدود ۳۰ هزار زائر ایرانی در حج امسال حضور دارند و با وجود محدودیتها، خدمات اجرایی شامل اسکان، حملونقل و تغذیه با ثبات کامل در حال انجام است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۲۷ هزار زائر وارد عربستان شدهاند و در حال حاضر بیش از ۶۵ درصد آنان در مکه و حدود ۳۴ درصد در مدینه مستقر هستند.
رشیدیان با اشاره به کاهش میانگین تأخیر پروازها به حدود ۳۶ دقیقه گفت: این موضوع نشاندهنده بهبود روند حملونقل است و در بخش حملونقل شهری نیز دهها دستگاه اتوبوس فعال در حال خدمترسانی به زائران هستند و خدمات اسکان، تغذیه و جابهجایی بدون مشکل خاص ادامه دارد.
وی همچنین از توزیع بیش از ۵۲۹ هزار پرس غذا میان زائران تا ۲۴ اردیبهشت خبر داد و افزود: تاکنون هیچ مورد فوتی در میان حجاج ایرانی گزارش نشده و خدمات درمانی و امدادی به صورت مستمر در حال ارائه است.
در بخش دیگری از جلسه، آیت الله مروی، رئیس هیئت علمی بخش بینالملل بعثه مقام معظم رهبری، با اشاره به حساسیت ویژه حج تمتع امسال اظهار کرد: حضور منظم و گسترده زائران ایرانی با وجود شرایط و فشارهای اخیر، بازتاب گستردهای در جهان اسلام داشته و به نمادی از اقتدار و انسجام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.
وی افزود: برخی چهرههای جهان اسلام با مشاهده مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی، در دیدگاههای گذشته خود تجدیدنظر کردهاند.
حجت الاسلام مروی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت اسلامی گفت: دشمنان همواره پس از موفقیتهای جمهوری اسلامی تلاش کردهاند از مسیر اختلافافکنی وارد شوند و امروز نیز برخی تولیدات رسانهای با هدف ایجاد تفرقه میان مسلمانان در حال انتشار است.
وی از روحانیون، مداحان و عوامل فرهنگی خواست نسبت به مساله وحدت اسلامی که بخشی از شعار حج هر ساله است با حساسیت بیشتری عمل کنند و اجازه ندهند رفتارها یا اظهارات تفرقهافکنانه به دستاوردهای کنگره عظیم حج آسیب بزند.
در ادامه جلسه، علیرضا صالحی، مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی بعثه مقام معظم رهبری، گزارشی از وضعیت فضای مجازی حج تا تاریخ ۲۴ اردیبهشت ارائه کرد و گفت: بررسیها نشان میدهد فضای رسانهای حج تمتع ۱۴۰۵ آرام، خدمتمحور و متمرکز بر روایتهای اجرایی است.
وی افزود: تاکنون ۶ هزار و ۲۸۶ مطلب درباره حج و زیارت در فضای مجازی منتشر شده که بیش از ۴۵ میلیون و ۷۶۸ هزار بازدید داشته و بخش عمده آن مربوط به پیامرسانهای داخلی روبیکا و بله بوده است.
صالحی با بیان اینکه حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد محتوای منتشرشده به موضوعات اجرایی از جمله پروازها، ویزا، اسکان، حملونقل، تغذیه و خدمات درمانی اختصاص داشته است، افزود: ۲۵ تا ۳۰ درصد نیز به موضوعات فرهنگی و معنوی پرداخته شده است.
وی ادامه داد: اطلاعرسانی روزانه درباره روند اعزام زائران، تعداد پروازها و وضعیت استقرار آنان موجب ایجاد حس نظم و آرامش در افکار عمومی شده است و موضوعاتی مانند حملونقل زائران و استفاده از قطار سریعالسیر مکه ـ مدینه بازتاب مثبتی داشته است.
صالحی همچنین به اقدامات حوزه سلامت، از جمله فعالیت پزشکان هلالاحمر، ارسال بیش از ۱۱ تُن دارو و تجهیزات پزشکی و پوشش بیمهای کامل زائران اشاره کرد و افزود: این موارد از نقاط مثبت فضای رسانهای حج امسال بوده است.
همچنین در ادامه جلسه، حجتالاسلام والمسلمین سید حسین رکنالدینی، معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، گزارشی از برنامههای فرهنگی و آموزشی ارائه کرد.
وی اظهار کرد: تاکنون ۴۸ جلسه آموزش مناسک برای کاروانهای فاقد روحانی برگزار شده و این روند همچنان ادامه دارد.
حجت الاسلام و المسلمین رکنالدینی افزود: تاکنون ۱۰ جلسه مدینهشناسی، ۱۱ جلسه مکهشناسی و یک جلسه ویژه مکهشناسی اهل سنت برگزار شده و نشستهای خادمان فرهنگی نیز در مدینه و مکه بهصورت مستمر در حال اجراست.
وی ادامه داد: شش مراسم دعای کمیل در مدینه و دو مراسم در مکه برگزار شده و برنامههای دعای ندبه و محافل قرآنی ویژه شیعه و اهل سنت نیز در حال اجراست.
معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری با اشاره به برگزاری هشت محفل انس با قرآن برای اهل سنت و هفت محفل برای شیعیان در مدینه گفت: این برنامهها در مکه نیز در حال پیگیری است.
در پایان جلسه، حجتالاسلام والمسلمین نواب، سرپرست حجاج ایرانی، با جمعبندی مباحث مطرحشده، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان بخشهای اجرایی، فرهنگی و رسانهای تأکید کرد و گفت: استمرار منسجم خدماترسانی به زائران ایرانی در مدینه و مکه باید بهعنوان اولویت اصلی دنبال شود.
وی همچنین بر حفظ نظم، آرامش و انسجام در اجرای عملیات حج تمتع ۱۴۰۵ و بهرهگیری از ظرفیت همه بخشها برای ارتقاء کیفیت خدمات تأکید کرد.
نظر شما