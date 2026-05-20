انجام تمامی خدمات ایام تشریق برای زائران اهل سنت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، محمد آزاد مشاور رئیس سازمان حج و زیارت و مسئول کمیته مشاعر حج تمتع ۱۴۰۵ در همایش یاوران حجاج اهل سنت، که در هتل ابراج نوازی مکه مکرمه برگزار شد با بیان اینکه خدمت در سرزمین وحی توفیقی الهی است، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که بار دیگر فرصت خدمتگزاری به زائران بیت‌الله الحرام را نصیب ما کرد تا بتوانیم در کنار زائران عزیز، زمینه انجام آرام و منظم مناسک حج را فراهم کنیم.

مشاور رئیس سازمان حج و زیارت با تقدیر از پیگیری‌های حجت‌الاسلام والمسلمین هادی اکبری مدیر امور اهل سنت بعثه در این حوزه افزود: دغدغه‌مندی مسئولان بعثه و سازمان حج و زیارت برای رفاه و آرامش زائران اهل سنت موجب شد جلسات متعددی برای برنامه‌ریزی امور مشاعر برگزار شود تا خدمات مورد نیاز زائران به بهترین شکل ارائه شود.

آزاد با اشاره به حضور زائران اهل سنت در کاروان‌های اصلی و ترکیبی تصریح کرد: با توجه به تفاوت برخی اعمال و برنامه‌ها در مذاهب مختلف، ساماندهی ویژه‌ای برای این زائران انجام شده است تا همه بتوانند اعمال خود را مطابق مذهب خویش و در آرامش کامل به‌جا آورند.

وی ادامه داد: برای انتقال زائران در روز هشتم ذی‌الحجه، اسکان در چادرها، تغذیه، تردد و سایر خدمات اجرایی، برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفته است و مدیران کاروان‌ها نیز در جریان جزئیات قرار دارند.

مسئول کمیته مشاعر حج تمتع ۱۴۰۵ با تأکید بر نقش یاوران حجاج در مدیریت فضای کاروان‌ها گفت: مهم‌ترین کمک یاوران حجاج، ایجاد آرامش و اطمینان در میان زائران است؛ چرا که اجرای دقیق برنامه‌ها نیازمند همکاری و همراهی زائران با مدیران و عوامل اجرایی است.

وی خاطرنشان کرد: هیچ زائری بدون برنامه و پشتیبانی نخواهد بود و تمامی مجموعه‌های اجرایی، خدماتی و فرهنگی در تلاش هستند تا زائران بیت‌الله الحرام مناسک حج را با آرامش، امنیت و معنویت کامل انجام دهند.