نتانیاهو: اختلاف نظر من با ترامپ تاکتیکی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل امروز چهارشنبه در واکنش به مکالمه پرتنش اخیر میان خود و دونالد ترامپ، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سیانبیسی اعلام کرد: من با ترامپ در مورد مسائل مربوط به ایران موافقم؛ اما گاهی اوقات در مورد جنبههای تاکتیکی اختلاف نظر داریم، ولی به راه حل هایی میرسیم.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه به سئوال مجری برنامه درباره الفاظ تند ترامپ به وی، پاسخی نداد.
نتانیاهو ادعا کرد: گاهی اوقات، مانند بهترین خانوادهها، ما این اختلافات تاکتیکی را داریم. همیشه راهی برای حل آنها پیدا میکنیم. میتوانیم صبح با هم اختلاف نظر داشته باشیم و تا بعدازظهر اقدام مشترکی انجام دهیم.
بنیامین نتانیاهو سپس ادعا کرد که این مسائل تأثیری بر پیوند و روابط میان آنها ندارد!
وی در ادامه با تکرار اوهام و آرزوهایش علیه تهران، خواستار خروج اورانیوم غنیشده از ایران و برچیدن تأسیسات هسته ای صلح آمیز ایران شد!
پایگاه خبری آکسیوس پیشتر به نقل از یک مقام آگاه گزارش داده بود که تماس تلفنی روز دوشنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل یکی از پرتنشترین و دشوارترین گفتگوهای آنها از زمان بازگشت ترامپ به قدرت بوده است.
این مقام جزئیات بیشتری درباره محورهای اختلاف یا محتوای این تماس ارائه نکرد، اما آن را از بدترین تماسهای ترامپ با نخستوزیر رژیم اسرائیل در دوره جدید ریاستجمهوری ترامپ دانست.
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