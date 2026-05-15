۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۴۵

خشم امارات از افشای اطلاعات سفر نتانیاهو به ابوظبی

افشای اطلاعات سفر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به ابوظبی، خشم امارات را برانگیخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه «i۲۴» گزارش داد که پس از تأیید خبر سفر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به ابوظبی، امارات پیام اعتراضی شدیداللحنی خطاب به این رژیم ارسال کرده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های اماراتی از افشای این اطلاعات به‌شدت عصبانی شده‌اند.

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب فاش کرد که در جریان جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران، در سفری به امارات با «محمد بن زاید» رئیس امارات بصورت محرمانه دیدار کرد.

این در حالی است که وزارت امور خارجه امارات گزارش‌های منتشر شده در مورد سفر نتانیاهو به این کشور یا استقبال از هرگونه هیات نظامی این رژیم در خاک خود را تکذیب کرد.

علیرغم این تکذیبیه، «زیمو آگون» رئیس دفتر نتانیاهو که اخیرا از سمت خود استعفا کرد است و در زمان سفر به امارات همراه وی بوده، روایت دولت ابوظبی را رد کرده است.

وی گفت: به عنوان کسی که نتانیاهو را در این سفر تاریخی همراهی کرده‌ام، می‌توانم بگویم که مانند یک پادشاه از او استقبال شده است.

این مقام اسبق رژیم صهیونیستی همچنین گفت که بن زاید رئیس امارات خود شخصا نتانیاهو را از فرودگاه به کاخ برده است.

    • تندرو IR ۰۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      وقتی با این جزئیات می گه احتمال دروغ گفتن هست ...
    • پوریا IR ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      خشم قورباغه
    • فریدون IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      نتانیاهو خبیث دام برای آب حوض کش امارات پهن کرده
    • IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      نیروهای آمریکایی را در خلیج فارس محاصره كنید . فرصت ندهید علیه ایران اقدام کنند

