۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

ادعای حمله پهپادی به نیروگاه هسته ای براکه امارات

دفتر اطلاع رسانی ابوظبی مدعی حمله پهپادی به نیروگاه انرژی هسته‌ای «براکه» در امارات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از حادثه امنیتی در ابوظبی خبر دادند.

دفتر اطلاع رسانی ابوظبی امروز یکشنبه مدعی حمله پهپادی به نیروگاه انرژی هسته‌ای «براکه» در ابوظبی شد.

این مرکز اشاره کرد که یک ژنراتور برق در خارج از محیط داخلی نیروگاه براکه پس از حمله پهپادی دچار آتش سوزی شد.

دفتر اطلاع رسانی ابوظبی اعلام کرد که آتش سوزی ناشی از حمله پهپادی بوده و این حادثه هیچ خسارتی نداشته و تاثیری بر سطوح ایمنی پرتوی و تشعشعات نداشته است.

این نهاد اشاره کرد که سازمان نظارت هسته ای تاکید کرده است که آتش سوزی تاثیری بر سلامت نیروگاه یا سیستم های آن نداشته است.

