ابعاد جدید همکاری تسلیحاتی امارات و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، منابع خبری جزئیات جدیدی از روابط امنیتی و نظامی امارات و رژیم صهیونیستی فاش کردند.

وبگاه «میدل ایست آی» به نقل از منابع آگاه آمریکایی فاش کرد که امارات و رژیم صهیونیستی در جریان سفر پنهانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم به شهر العین امارات در ۲۶ مارس گذشته، صندوق مشترکی را با هدف تأمین و توسعه سامانه‌های تسلیحاتی جدید راه‌اندازی کرده‌اند.

به گفته یکی از این منابع، این شراکت دفاعی جدید شامل همکاری در زمینه خرید مشترک سامانه‌های تسلیحاتی است و احتمال دارد امارات در تأمین مالی توسعه فناوری‌های ویژه سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل نیز مشارکت کند.

این منبع افزود: دو طرف همچنین به دنبال خرید و توسعه مشترک سامانه‌های ضدپهپاد و دیگر سامانه‌های پدافند هوایی هستند و توافق‌نامه مربوط به این صندوق دفاعی را در جریان سفر نتانیاهو به امارات و هم‌زمان با جنگ ایران امضا کرده اند.

میدل ایست آی به نقل از یک مقام سابق امریکایی گزارش داد: مبالغ هنگفتی به این صندوق اختصاص یافته است به گونه ای که دامنه این همکاری‌ها ممکن است در آینده فراتر از پدافند هوایی گسترش یابد.

در همین راستا، این وبگاه به نقل از «یوئل گوزانسکی»، پژوهشگر موسسه مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نوشت: روابط میان امارات و اسرائیل در بهترین وضعیت خود قرار دارد و این سطح از همکاری نزدیک‌ترین نوع رابطه‌ای است که اسرائیل تاکنون با یک کشور عربی تجربه کرده است.

گوزانسکی افزود: ایجاد یک صندوق مشترک برای توسعه سامانه‌های تسلیحاتی، گامی منطقی در مسیر روابط دو طرف است چرا که اسرائیل صاحب فناوری است اما به منابع مالی نیاز دارد و در مقابل، امارات از منابع مالی برخوردار است و به فناوری نیاز دارد.