به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش دانشجو برای ۵ مجموعه ثبت نامی از طریق آزمون و پذیرش در ۲۵ مجموعه ثبت نامی صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) انجام می پذیرد.

پذیرش دانشجو در مجموعه های ثبت نامی (۱۱) الکترونیک، (۱۵) ساخت و تولید، (۱۸) صنایع فلزی، (۱۹) تأسیسات مکانیکی، (۲۰) صنایع چوب و مبلمان، (۲۱) چاپ، (۲۲) عمران، (۲۳) معماری، (۲۵) صنایع شیمیایی، (۲۶) صنایع نساجی، (۲۷) متالورژی، (۲۸) سرامیک، (۲۹) معدن، (۳۰) علوم دریایی، (۳۴) امور اداری، (۳۵) تربیت مربی کودک و مدیریت خانواده، (۳۷) طراحی و دوخت پوشاک، (۳۹) هنر، (۴۳) امور دامی، (۴۸) امور زراعی و باغی، (۵۰) ماشین های کشاورزی، (۵۱) صنایع غذایی، (۵۳) هتلداری، (۵۴) حمل و نقل، (۵۵) مکاترونیک با شیوه پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) بدون آزمون انجام می پذیرد.

متقاضیان این مجموعه های ثبت نامی در این مرحله، فقط باید ثبت نام و انتخاب رشته کنند و آزمون برای این دسته از متقاضیان برگزار نخواهد شد و ملاک پذیرش آنان معدل کل دیپلم خواهد بود.

پذیرش دانشجو در مجموعه های ثبت نامی (۱۲) الکتروتکنیک، (۱۴) کامپیوتر، (۱۷) مکانیک خودرو، (۳۳) حسابداری، (۳۸) تربیت بدنی با شیوه پذیرش با آزمون انجام می پذیرد. متقاضیان این مجموعه های ثبت نامی، پس از ثبت نام و انتخاب رشته، لازم است در زمانی که متعاقباً اعلام خواهد شد، بر اساس اطلاعیه های سازمان سنجش آموزش کشور در آزمون آن شرکت کنند.

متقاضیان توجه داشته باشند در صورت مغایرت معدل واقعی و معدل اعلام شده در تقاضانامه ثبت نام یا مرحله ویرایش اطلاعات، از ثبت نام پذیرفته شدگان جلوگیری به عمل آمده و قبولی آنها «لغو» می شود.

به متقاضیانی که احتمال می دهند تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵ موفق به اخذ مدرک دیپلم نمی شوند، تأکید می شود، کدرشته محل هایی را که نیمسال شروع تحصیل آنها نیمسال دوم (بهمن ماه) است را انتخاب کنند.

ظرفیت رشته های کاردانی فنی حرفه ای در مجموع ۱۸۱ هزار و ۳۹۸ نفر است. بیشترین ظرفیت به رشته حسابداری با ۲۳ هزار و ۶۹۵ نفر و کمترین ظرفیت به رشته صنایع نساجی با ۴۰ نفر اختصاص دارد.

مجموعه ۱۱: الکترونیک عمومی: ۹۷۲۸ نفر. الکترونیک گرایش رادیو تلویزیون: ۳۰۰ نفر. ارتباطات و فنّاوری اطلاعات: ۲۵۰ نفر. برق - الکترونیک و ابزار دقیق: ۱۰۰ نفر. تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی: ۴۳۰ نفر. الکترونیک و مخابرات دریایی: ۱۰۰ نفر. انرژی تجدیدپذیر خورشیدی: ۲۶۲ نفر.

مجموعه ۱۲: برق قدرت: ۱۶۶۷۴ نفر. تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی: ۲۰۰ نفر. نصب و تعمیر آسانسور و پلکان برقی: ۹۳۴ نفر.

مجموعه ۱۴: کامپیوتر نرم افزار: ۲۵۷۸۷ نفر. سخت افزار کامپیوتر: ۱۰۰ نفر. فنّاوری اطلاعات: ۲۶۷۱ نفر. شبکه های کامپیوتری: ۱۸۶۰ نفر.

مجموعه ۱۵: ساخت و تولید: ۴۶۹۸ نفر. نقشه کشی صنعتی: ۲۹۷۲ نفر. طراحی صنعتی: ۱۰۰ نفر.

مجموعه ۱۷: مکانیک خودرو: ۱۰۳۶۲ نفر. مکانیک ماشین های صنعتی: ۲۴۰ نفر. خدمات پس از فروش خودرو: ۱۰۰ نفر.

مجموعه ۱۸: جوشکاری: ۱۸۰۲ نفر. صنایع فلزی: ۷۵۰ نفر.

مجموعه ۱۹: حرارت مرکزی و تهویه مطبوع: ۴۴۱۰ نفر. تبرید: ۹۵۰ نفر. گازرسانی: ۱۰۰ نفر.

مجموعه ۲۰: صنایع چوب و مبلمان: ۹۳۰ نفر.

مجموعه ۲۲: عمران: ۱۲۴۲۹ نفر. اجرای ساختمان های بتنی: ۲۰۰ نفر. راهسازی: ۱۰۰ نفر. نقشه برداری: ۲۴۳۶ نفر.

مجموعه ۲۳: معماری: ۱۶۶۸۲ نفر. شهرسازی: ۱۷۰ نفر. معماری داخلی: ۲۸۰۵ نفر.

مجموعه ۲۵: صنایع شیمیایی: ۲۶۹۲ نفر. بهره برداری پالایش گاز: ۱۰۰ نفر. شیمی آرایشی و بهداشتی: ۱۶۰ نفر. فناوری پلیمر: ۶۰ نفر.

مجموعه ۲۶: صنایع نساجی: ۴۰ نفر.

مجموعه ۲۷: ریخته گری: ۸۹۶ نفر.

مجموعه ۲۸: سرامیک صنعتی: ۱۳۵ نفر.

مجموعه ۲۹: استخراج معدن: ۲۰۰ نفر.

مجموعه ۳۰: ناوبری: ۴۰۰ نفر. مکانیک موتورهای دریایی: ۴۰۰ نفر.

مجموعه ۳۳: حسابداری: ۲۳۶۹۵ نفر. حسابداری گرایش دولتی: ۱۶۰ نفر. حسابرسی: ۱۵۰ نفر.

مجموعه ۳۴: امور اداری: ۳۵۰۰ نفر.

مجموعه ۳۵: تربیت مربی کودک: ۳۳۰۴ نفر. مدیریت خانواده: ۱۸۶۴ نفر.

مجموعه ۳۷: طراحی و دوخت: ۶۴۸۰ نفر. طراحی پوشاک: ۶۲۰ نفر.

مجموعه ۳۸: تربیت بدنی: ۶۹۸۵ نفر.

مجموعه ۳۹: فرش دستباف: ۲۲۰ نفر. گرافیک: ۹۳۵۰ نفر. عکاسی: ۱۰۹۳ نفر. نقاشی: ۱۴۸۰ نفر. انیمیشن: ۵۱۰ نفر. طراحی و ساخت طلا و جواهر: ۱۷۰ نفر.

مجموعه ۴۳: پرورش دام و طیور: ۵۷۰ نفر. تکثیر و پرورش آبزیان: ۲۰۰ نفر. بهداشتیار دامپزشکی: ۲۱۰ نفر.

مجموعه ۴۸: تولیدات زراعی: ۵۰۰ نفر. تولیدات باغی: ۵۲۰ نفر. گیاه پزشکی: ۶۰۰ نفر. فنّاوری گل و گیاهان زینتی: ۳۴۵ نفر. تولید و بهره برداری از گیاهان داروی

ی و معطر: ۱۱۱۳ نفر.

مجموعه ۵۰: مکانیک ماشین های کشاورزی: ۷۲۵ نفر. آبیاری - انتقال و توزیع آب کشاورزی: ۱۰۰ نفر.

مجموعه ۵۱: صنایع غذایی: ۱۵۵۰ نفر.

مجموعه ۵۳: هتلداری: ۱۰۰ نفر.

مجموعه ۵۴: حمل و نقل جاده ای: ۲۷۰ نفر.

مجموعه ۵۵: مکاترونیک صنعتی: ۱۱۲۲ نفر.

شرایط اختصاصی:

الف) داشتن یکی از مدارک زیر:

*دیپلم نظام آموزشی ۶-۳-۳ در یکی از رشته های شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش و یا احراز شرایط دانش آموختگی در یکی از رشته های مذکور تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵.

*دیپلم فنی و حرفه ای دوره چهار ساله (نظام قدیم).

*دیپلم نظام آموزشی ۶-۳-۳ شاخه نظری.

*دیپلم نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی (متقاضیان دیپلم شاخه نظری نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی لزوماً باید نسبت به ارائه مدرک پیش دانشگاهی اقدام کنند).

توجه: متقاضیان شاخه نظری می توانند با توجه به توضیحات مندرج در خصوص شرایط و مقررات، در مجموعه های ثبت نامی متناسب با نوع دیپلم خود ثبت نام کنند.

تبصره - ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته شدگان، در کدرشته محل های قبولی که پذیرش آنان از نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ آغاز می شود، به شرط دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه در رشته مورد نظر، حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۵ بلامانع است. در غیر اینصورت قبولی ایشان لغو و اجازه ثبت نام نخواهد داشت.

*مدرک سطح یک حوزوی (برای شرکت طلاب فقط در دیپلم های مورد پذیرش علوم انسانی).

ب) برخورداری از توانایی جسمی متناسب با رشته های انتخابی.

هزینه ثبت نام و نحوه پرداخت آن: با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می گیرد، متقاضیان لازم است به وسیله کارت های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و پرداخت مبلغ ۴ میلیون ریال معادل ۴۰۰ هزار تومان به عنوان وجه ثبت نام شرکت در پذیرش یک مجموعه ثبت نامی، نسبت به خرید سریال ثبت نام اقدام کنند.

با توجه به اینکه مقرر شده در مراحل مختلف فرآیند این مرحله از آزمون خدماتی از طریق ارسال پیام کوتاه به متقاضیان ارائه شود، بنابراین متقاضیان برای استفاده از خدمات پیام کوتاه مبلغ ۲۰۰ هزار ریال معادل ۲۰ هزار تومان به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه نیز پرداخت می کنند.

چنانچه متقاضی با توجه به رشته های مندرج در دفترچه راهنما علاقمند به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی است، باید نسبت به پرداخت یک میلیون و صد هزار ریال معادل ۱۱۰ هزار تومان دیگر نیز از همین طریق، اقدام کند.