ورود سامانه ناپایدار جوی به استان ایلام در روزهای جمعه و شنبه

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پدیده غالب جوی در استان طی روزهای آینده، ناپایداری‌های موقت و وزش باد لحظه‌ای خواهد بود.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، از روز جمعه تا یکشنبه به دلیل افزایش گرادیان فشاری، وزش باد نسبتاً شدید در مناطق مختلف استان احساس می‌شود.

رستمی با اشاره به ورود سامانه ناپایدار به استان در روزهای جمعه و شنبه، تصریح کرد: اگرچه این سامانه از پتانسیل بارشی بالایی برخوردار نیست، اما با توجه به شرایط فصل بهار، احتمال تقویت نقطه‌ای بارش‌ها و وقوع رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق وجود دارد.

کارشناس هواشناسی ایلام با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی گفت: با توجه به ناپایداری شرایط جوی و احتمال وقوع رعد و برق، مردم از صعود به ارتفاعات و حضور در مناطق پرخطر خودداری کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.