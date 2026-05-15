۶۲۰۰ تن دانه روغنی کلزا در جنوب استان ایلام برداشت شد

حشمت‌اله زرین‌جوب در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: فصل برداشت کلزا در شهرستان‌های دهلران و مهران با موفقیت به پایان رسیده و تاکنون حدود ۶ هزار و ۲۰۰ تن دانه روغنی کلزا از مزارع این مناطق برداشت شده است.

وی با اشاره به اهمیت این محصول استراتژیک افزود: کلزا به دلیل ارزش غذایی و اقتصادی بالا، نقش مهمی در تأمین روغن خوراکی و کاهش وابستگی به واردات دارد.

زرین‌جوب عنوان کرد: برداشت به‌موقع و باکیفیت این محصول، حاصل مدیریت مناسب کشاورزان و پیگیری کارشناسان جهاد کشاورزی در طول فصل کشت بوده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی ایلام ادامه داد: با پایان برداشت در دهلران و مهران، عملیات برداشت در سایر مناطق استان ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود میزان تولید کلزا در استان تا پایان فصل افزایش قابل توجهی داشته باشد.

وی تأمین نهاده‌های کشاورزی و خرید تضمینی محصول توسط دولت را از عوامل مؤثر در افزایش سطح زیرکشت کلزا دانست و گفت: این حمایت‌ها موجب استقبال بیشتر کشاورزان از کشت این محصول شده است.

زرین‌جوب خاطرنشان کرد: افزایش تولید کلزا، گامی مهم در مسیر خودکفایی استان ایلام در تولید محصولات استراتژیک و تقویت امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.