عباس میرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح اقدامات اخیر برای ساماندهی بازار استان اظهار کرد: در روزهای گذشته یکی از گسترده‌ترین و هماهنگ‌ترین عملیات‌های نظارتی در استان ایلام اجرا شد که رویکردی جدید در مقابله با اخلالگران بازار به شمار می‌رود.

وی افزود: در گذشته برخورد با تخلفات اقتصادی همچون احتکار و گران‌فروشی به‌صورت پراکنده انجام می‌شد، اما اکنون با تشکیل قرارگاه ویژه نظارتی ذیل شورای تأمین استان و با حضور دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و پلیس اقتصادی، همه نهادها با هماهنگی کامل وارد عمل شده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام ادامه داد: این هماهنگی منجر به نتایج قابل توجهی شد که از جمله آن می‌توان به کشف ۸ هزار و ۴۰۰ لیتر روغن هیدرولیک در یکی از خیابان‌های مرکزی ایلام و توقیف ۱۷ دستگاه خودرو شامل چهار دستگاه نیسان و ۱۳ کامیون و خودرو باری حامل مرغ قاچاق اشاره کرد.

وی تصریح کرد: با وجود افزایش قیمت مرغ در استان‌های همجوار، قیمت مرغ برای مصرف‌کنندگان در ایلام در نرخ ۳۷۸ هزار تومان تثبیت شده است.

میرزاد با اشاره به وضعیت بازار مرغ استان گفت: بخشی از مشکلات موجود ناشی از کاهش عرضه و نگرانی مرغداران نسبت به قطعی برق و کاهش جوجه‌ریزی بوده است.

وی افزود: برخی استان‌های همجوار با قیمت‌های بالاتر اقدام به خرید مرغ ایلام می‌کردند که این مسئله موجب خروج بخشی از ظرفیت تأمین استان می‌شد، اما با اجرای این طرح نظارتی و جلوگیری از خروج غیرمجاز مرغ، روند تأمین بازار داخلی تقویت شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام خاطرنشان کرد: علاوه بر اقدامات نظارتی، برنامه‌ریزی لازم برای تأمین نهاده‌های دامی در ماه آینده نیز انجام شده تا مشکلات بازار به‌صورت ریشه‌ای مدیریت شود.

وی در پایان تأکید کرد: با همکاری کامل دستگاه‌های مسئول، برخورد با هرگونه احتکار، گران‌فروشی و قاچاق کالا با جدیت ادامه خواهد داشت تا آرامش و ثبات به بازار استان بازگردد.