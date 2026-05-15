اعلام اسامی محصولات آرایشی و بهداشتی غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد برخی از محصولات آرایشی و بهداشتی عرضهشده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تأییدیههای ایمنی، در فهرست فرآوردههای غیرمجاز قرار گرفتهاند.
اسامی محصولات
محصولات مراقبت از مو
- شامپو: Loreal، Moluoge Oil
- ماسک و کرم مو: Pantene، Moluoge Oil
- روغن مو: Pantene، Loreal
- روغن و سرم ماساژ: Max Lady (بادام، شترمرغ، جینسینگ)
آرایش صورت
- کرم پودر: Chanel، Gosh، Gabrini، Sheglam
- کانسیلر: Gabrini
- رژگونه: Mehrona
- تینت لب و گونه: Gabrini
آرایش چشم
- ریمل: Essence، Paula Dorf
- خط چشم: Paris، Estee Lauder
- سایه چشم و پالت: Naked، DoDo Girl، AnyLady، Queen، Pink Key
آرایش لب
- رژلب: Calista، Romantic Matte، Yorn، Julius، Yves Rocher
- برق لب و لیپ گلاس: Fruit، Ramesh
- بالم لب: Drohoo، Romantic Matte، The Body Shop
- وازلین لب: Vaseline / Vaseina
عطر و خوشبوکننده
- ادوپرفیوم: Dark Aoud
- بادی اسپلش: Mar Maris، The Body Shop
سایر محصولات بهداشتی و متفرقه
- کرم موبر: Veet
- صابون گوگردی: پژوه، S-7P
- صابون لیفت ابرو
- براقکننده ناخن
- استون ویتامینه
- روغن لاوندر قبل از شامپو
مصرف این محصولات به دلیل نامشخص بودن منشأ تولید و ترکیبات، میتواند برای سلامت مصرفکنندگان مخاطرهآمیز باشد و در اولویت نظارتهای سازمان قرار دارد.
از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و دارو گزارش دهند.
سازمان غذا و دارو اقدامات لازم برای جمعآوری این فرآوردهها و برخورد با متخلفان را در دستور کار دارد.
