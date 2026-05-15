اعلام اسامی محصولات آرایشی و بهداشتی غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد برخی از محصولات آرایشی و بهداشتی عرضه‌شده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تأییدیه‌های ایمنی، در فهرست فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند.

اسامی محصولات

محصولات مراقبت از مو

- شامپو: Loreal، Moluoge Oil

- ماسک و کرم مو: Pantene، Moluoge Oil

- روغن مو: Pantene، Loreal

- روغن و سرم ماساژ: Max Lady (بادام، شترمرغ، جینسینگ)

آرایش صورت

- کرم پودر: Chanel، Gosh، Gabrini، Sheglam

- کانسیلر: Gabrini

- رژگونه: Mehrona

- تینت لب و گونه: Gabrini

آرایش چشم

- ریمل: Essence، Paula Dorf

- خط چشم: Paris، Estee Lauder

- سایه چشم و پالت: Naked، DoDo Girl، AnyLady، Queen، Pink Key

آرایش لب

- رژلب: Calista، Romantic Matte، Yorn، Julius، Yves Rocher

- برق لب و لیپ گلاس: Fruit، Ramesh

- بالم لب: Drohoo، Romantic Matte، The Body Shop

- وازلین لب: Vaseline / Vaseina

عطر و خوشبوکننده

- ادوپرفیوم: Dark Aoud

- بادی اسپلش: Mar Maris، The Body Shop

سایر محصولات بهداشتی و متفرقه

- کرم موبر: Veet

- صابون گوگردی: پژوه، S-7P

- صابون لیفت ابرو

- براق‌کننده ناخن

- استون ویتامینه

- روغن لاوندر قبل از شامپو

مصرف این محصولات به دلیل نامشخص بودن منشأ تولید و ترکیبات، می‌تواند برای سلامت مصرف‌کنندگان مخاطره‌آمیز باشد و در اولویت نظارت‌های سازمان قرار دارد.

از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و دارو گزارش دهند.

سازمان غذا و دارو اقدامات لازم برای جمع‌آوری این فرآورده‌ها و برخورد با متخلفان را در دستور کار دارد.