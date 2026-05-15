تداوم ناپایداری دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز طی جمعه ۲۵ اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: امروز آسمان استان صاف همراه با وزش باد و غبار محلی و در خلیج فارس و تنگه هرمز، وزش بادهای نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی پیش بینی و با مواج شدن دریا، وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا در سواحل، جزایر و پاره‌ای از نقاط دور از ساحل بویژه مناطق غربی استان محتمل خواهد بود.

او با اشاره به اینکه دریا نیز در خلیج فارس و تنگه هرمز مواج خواهد بود، گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از یک و نیم متر خواهد رسید و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر به ویژه بنادر غربی استان و جزایر کیش و لاوان انجام شود.

حمزه نژاد خاطرنشان کرد: امروز از دریاروی با شناورهای سبک خودداری شود و از تردد شناورهای تجاری به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری شود.

او با اشاره به اینکه فردا از شدت بادهای غربی کاسته خواهد شد، گفت: از لحاظ دمایی در این مدت نوسان دمایی استان بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.