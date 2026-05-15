روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین الگوها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت آینده آسمان استان همدان غالباً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، اما به‌تدریج بر میزان ناپایداری‌های جوی افزوده می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، شامگاه جمعه در پاره‌ای از نقاط استان، به‌ویژه در نواحی شمالی و جنوبی، وقوع بارش‌های پراکنده و نقطه‌ای باران، همراه با رگبارهای موقتی و رعد و برق دور از انتظار نخواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان در ادامه به وزش باد در سطح استان اشاره کرد و گفت: وزش باد در بیشتر مناطق، به‌خصوص در نواحی شمالی و ارتفاعات، کاملاً محسوس است؛ به‌طوری‌که در ساعات گذشته، بیشترین سرعت وزش باد در شهرستان ملایر با سرعت ۵۵ کیلومتر بر ساعت به ثبت رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه روز شنبه سرعت وزش باد در بیشتر مناطق استان افزایش چشمگیری خواهد یافت، بیان کرد: در پی این وزش باد، احتمال بروز گرد و غبار محلی در برخی نقاط وجود دارد.

زاهدی در پایان با بیان اینکه از روز یکشنبه دمای کمینه در بیشتر نقاط استان افت محسوسی خواهد داشت، ادامه داد: در شبانه‌روز گذشته، کمینه و بیشینه دمای هوای کلانشهر همدان به ترتیب۷ و ۲۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گزارش شده و در شهرستان بهار با کمینه دمای ۵ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین و قهاوند با بیشینه دمای ۲۷ درجه سانتی‌گراد بالای صفر، گرم‌ترین نقاط استان بودند.