ملخ شکم بادمجانی در اورامانات طغیان نکرده است

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آفت ملخ شکم بادمجانی از سال‌های گذشته در مناطق اورامانات به‌ویژه شهرستان پاوه وجود داشته، اما تاکنون شرایط طغیانی در جمعیت این آفت مشاهده نشده است.

وی با اشاره به روند افزایش نسبی جمعیت این آفت در سال‌های اخیر افزود: در گذشته بیشترین تراکم ملخ شکم بادمجانی در شهرستان پاوه گزارش می‌شد، اما طی چند سال اخیر آثار حضور این آفت در شهرستان‌های جوانرود و روانسر نیز مشاهده شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه فعالیت این آفت وابسته به شرایط دمایی منطقه است، تصریح کرد: معمولاً فعالیت ملخ شکم بادمجانی از اواخر اسفندماه یا اوایل فروردین آغاز می‌شود و تا اواخر خردادماه در مزارع و باغات حضور دارد و سپس به‌تدریج جمعیت آن کاهش می‌یابد.

کریمی ادامه داد: امسال نیز کارشناسان جهاد کشاورزی با انجام پایش‌های مستمر، کانون‌های آلودگی را در شهرستان پاوه به‌موقع شناسایی کردند و اقدامات لازم برای کنترل این آفت در دستور کار قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در راستای مقابله با این آفت، عملیات سم‌پاشی در سطح حدود ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان پاوه انجام شد که در نتیجه آن کانون‌های آلودگی به‌طور کامل مهار و از گسترش خسارت به مزارع و باغات منطقه جلوگیری شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تأکید کرد: رصد و پایش مستمر مناطق مستعد همچنان ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه کانون جدید، اقدامات کنترلی لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.