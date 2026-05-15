۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

گاردین: توافق ترامپ-شی درباره ایران دست‌نیافتنی باقی ماند

روزنامه گاردین با اتمام سفر رئیس جمهور آمریکا به چین در گزارشی اعلام کرد: توافق ترامپ-شی درباره ایران دست‌نیافتنی باقی ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گاردین امروز جمعه و با اتمام سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین در گزارشی اعلام کرد: ترامپ ادعا کرد که ایالات متحده و چین در مورد پایان دادن به جنگ در ایران «احساس بسیار مشابهی» دارند، اما هیچ جزئیاتی در مورد پیشرفت احتمالی ارائه نکرده است.

گاردین سپس افزود: جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا روز جمعه در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت که چینی‌ ها «نمی‌ خواهند در مسئله ایران در سمت اشتباهی قرار داشته باشند.

این رسانه افزود: گمانه‌ زنی‌ های زیادی در مورد میزان فشاری که آمریکا بر چین به عنوان بزرگ ترین خریدار نفت ایران، وارد می‌ کند تا از نفوذ خود بر ایران برای تشویق این کشور به بازگشایی تنگه هرمز استفاده کند، وجود دارد. و این سوال مطرح است که آیا پکن حاضر است به این فشار تن دهد یا خیر. این در حالیست که دیدگاه غالب در چین این است که بحران ایران مسئله‌ ای نیست که پکن مسئول حل آن باشد.

این روزنامه خاطرنشان کرد که ژو بو، سرهنگ ارشد بازنشسته ارتش و عضو ارشد مرکز امنیت و راهبرد بین‌الملل در دانشگاه تسینگهوا، گفت: در مورد ایران، چین قطعا می‌خواهد کمک کند، اما من حرف‌ های روبیو را خواندم: او در واقع به نظر می‌ رسد که بار را به دوش طرف چینی می‌ اندازد. در چین، ما یک ضرب‌المثل داریم که می گوییم، «چرا باید اشتباهات تو را من به دوش بکشم؟»

    • احمد IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      چینی ها خوب میدونن که وجودایرانی قدرتمنددرمنطقه میتونه موازنه قدرت روبه نفع چین دربرابرآمریکاتغییربده بنابراین چینی ها مجبورندباایران روابط دوستانه واستراتژیک داشته باشندوپیوسته ازایران حمایت کنند

