به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه و همزمان با فرارسیدن هفته سلامت، جاده سلامت کرمانشاه میزبان خیل عظیمی از خانواده‌هایی بود که برای ثبت یک روز پرنشاط و ترویج ورزش همگانی در کنار یکدیگر گرد هم آمده بودند.

این مراسم که از نخستین ساعات بامداد روز جمعه در محوطه جنگلی مجاور بیمارستان امام رضا (ع) کلید خورد، با استقبال گسترده شهروندانی روبه‌رو شد که با هدف ارتقای سطح تندرستی، مسیر تعیین‌شده را با پای پیاده پیمودند.

منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه نیز به عنوان میهمان ویژه در این محفل ورزشی حضور یافت و هم‌گام با سایر شهروندان به پیاده‌روی پرداخت. وی در حاشیه این برنامه، در فضایی صمیمی و بدون واسطه با مردم به گفتگو نشست و از نزدیک در جریان مطالبات آن‌ها قرار گرفت.

اجرای برنامه‌های متنوع ورزشی و جُنگ‌های شاد فرهنگی در طول مسیر، جذابیت این همایش را دوچندان کرده بود. در بخشی از این مراسم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به پاس تلاش‌ها و حمایت‌های مستمر استاندار از زیرساخت‌های درمانی، حمایل «حامی سلامت» را به وی اهدا کرد.

این گردهمایی بزرگ که به عنوان طلیعه برنامه‌های هفته سلامت در کرمانشاه برگزار شد، بار دیگر بر ضرورت همگانی‌کردن ورزش تاکید کرد تا از این طریق، نشاط جمعی و سبک زندگی سالم در میان خانواده‌های کرمانشاهی نهادینه شود.