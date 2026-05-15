۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

بقائی: فردوسی با آفرینش شاهنامه میراث نیاکان را از فراموشی دور کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز بزرگداشت حکیم فردوسی نوشت: فردوسی با آفرینش شاهنامه و احیای زبان فارسی، میراث نیاکان را از گسست و فراموشی دور کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شبکه اجتماعی ایکس به مناسبت روز بزرگداشت حکیم فردوسی پیامی منتشر کرد. بقایی نوشت:

«چو یزدان بود یار و فریادرس

نیازد به نفرین ما هیچ‌کس»

روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، سراینده شاهنامه، را به همه ایرانیان و فارسی‌زبانان و فارسی‌دانان ایران‌دوست تبریک می‌گوییم.

شاهنامه، نه فقط بازسازی «ایران» به‌مثابهٔ یک تداوم زبانی، تاریخی، فرهنگی و تمدنی بود بلکه گنجینه‌ای بی‌پایان از خرد، اخلاق و حکمت است. فردوسی با آفرینش شاهنامه و احیای زبان فارسی، میراث نیاکان را از گسست و فراموشی دور کرد و موجب استمرار تمدنی ایران شد.

پیام اسماعیل بقایی به مناسبت روز بزرگداشت حکیم فردوسی

محسن صمیمی

