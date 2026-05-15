آزمون تخصصی حافظان قرآن در سمنان برگزار شد؛ اعطای مدرک تخصصی به حفاظ

حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: مرحله نخست بیست‌ویکمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم، امروز جمعه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به صورت همزمان در سراسر کشور و در استان سمنان در دو حوزه آزمونی شرق و غرب استان در حال برگزاری است.

وی افزود: در این دوره از آزمون، ۷۹ نفر از حافظان قرآن کریم استان سمنان حضور دارند که از این تعداد، ۳۱ نفر در رشته حفظ ۱۰ جزء، ۱۶ نفر در رشته حفظ ۲۰ جزء و ۳۲ نفر در رشته حفظ کل قرآن کریم شرکت کرده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان درباره مخاطبان این رویداد توضیح داد: شرکت‌کنندگان این آزمون را ۵۹ نفر از خواهران و ۲۰ نفر از برادران تشکیل می‌دهند که در فضایی معنوی و قرآنی به رقابت علمی می‌پردازند.

قنبری افزود: افرادی که در مرحله نخست موفق به کسب حد نصاب لازم در بخش کتبی شوند، به مرحله دوم آزمون که به صورت شفاهی برگزار می‌شود راه خواهند یافت.

وی با بیان اینکه پس از اخذ آزمون ها به حافظان ۱۰ جزء مدرک درجه پنج معادل مدرک تحصیلی دیپلم، به حافظان ۲۰ جزء مدرک درجه چهار معادل کاردانی و به حافظان کل قرآن کریم مدارک درجات سه، دو و یک اعطا خواهد شد، گفت: مدرک درجه سه معادل کارشناسی، مدرک درجه دو معادل کارشناسی ارشد و مدرک درجه یک معادل دکتری محسوب می‌شود.